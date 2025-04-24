Він засудив російські обстріли України.

Президент Франції Еммануель Макрон закликав кремлівського правителя Путіна припинити брехати, що він хоче миру, продовжуючи бомбити Україну.

Як передає Le Monde, під час візиту на Мадагаскар політик заявив, що позиція Парижа незмінна і не зміниться в майбутньому: Франція виступає за суверенітет народів і територіальну цілісність. За його словами, не можна очікувати, що президент України Володимир Зеленський погодиться на припинення вогню, поки росіяни обстрілюють Київ:

"Щодо України ми чекаємо лише однієї відповіді: чи згоден президент Путін на безумовне припинення вогню. Зважаючи на труднощі припинення бойових дій, гнів американців має бути зосереджений лише на одній особі - на президенті Путіні".

Також Макрон сказав, що питання окупованого Російською Федерацією Криму "зараз не є проблемою" і заяви Трампа про те, що Київ втратив півострів, просто описує ситуацію де-факто. "Чи означає це, що ми повинні дати [Росії] свободу дій? Ні", - зазначив він.

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Мирні переговори

Нагадаємо, американський лідер Дональд Трамп публічно звинуватив президента України Володимира Зеленського у зриві мирних переговорів з Росією.

За його словами, Росія нібито готова укласти угоду про припинення війни, а домовитися із Зеленським "виявилося складніше, ніж він очікував".

Тим часом Москва відмовляється від запровадження повного припинення вогню, а також продовжує жорстоко обстрілювати Україну, вбиваючи людей.

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