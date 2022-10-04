Радник ОП назвав дві можливі причини.

Останні заяви Ілона Маска про війну в Україні викликані передвиборчою кампанією в Сполучених Штатах Америки.

Таку думку висловив радник Офісу президента України Олексій Арестович у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним.

Він прокоментував вчорашні твіти мільярдера з приводу "мирного плану" для України.

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"Маск більше симпатизує республіканцям, а у них є достатня кількість людей, які живлять дивні думки такого роду. А по-друге, на Заході є тренд проти насильства і непричинення зла. Треба розуміти, що чим вище люди, тим більше серед них "трах-тібе-дохов": астрологів, гуру і подібних. Люди, подібні Маску, схильні цим хворіти", - зазначив Арестович.

Скандальні твіти Ілона Маска

Як повідомляв УНІАН, вчора відомий мільярдер Ілон Маск опублікував свій "план" домовленостей про припинення війни в Україні та відповідні опитування.

На його думку, Україні необхідно відмовитися від Криму, який нібито "помилково" передав їй Микита Хрущов, а також забезпечити водопостачання півострова.

Крім того, засновник "SpaceX" запропонував провести на окупованих територіях "вибори" під контролем ООН. Також він вважає, що країні потрібно отримати статус нейтральної держави.

На скандальний твіт вже відреагували президент України Володимир Зеленський, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк та Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

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