Керуюча компанія Ейфелевої вежі пояснила, що нічне освітлення вежі становить всього 4% річного рахунку за електроенергію пам'ятника.

Мер Парижа Енн Ідальго запропонувала скоротити час освітлення Ейфелевої вежі на тлі енергетичної кризи та надзвичайної кліматичної ситуації.

Як пише Le Journal du dimanche, 336 золотих прожекторів вежі зазвичай згасають о першій ночі, але мер пропонує тепер їх вимикати о 23:45, коли вежу покидають останні відвідувачі.

Керуюча компанія Ейфелевої вежі SETE пояснила, що всупереч поширеній думці, нічне освітлення вежі становить всього 4% річного рахунку за електроенергію пам'ятника, і мерехтіння 20 тис. світлодіодів, що блимають протягом 5 хвилин на початку кожної години - це енергоефективне обладнання.

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Відтак, захід, про який буде оголошено 13 вересня, має символічний характер. Жан-Франсуа Мартінс, президент SETE, сказав, що досягнута економія енергії не буде феноменальною, але "як найбільш відвідуваний пам'ятник у світі ми повинні показати приклад".

Як повідомляв УНІАН, 8 вересня новий прем’єр-міністр Великобританії Ліз Трасс оголосила про заходи підтримки громадян та бізнесу через енергетичну кризу. Зокрема, протягом наступних двох років британці платитимуть за електроенергію не більше ніж 2500 фунтів стерлінгів на рік.

А 5 вересня канцлер Німеччини Олаф Шольц оголосив про пакет заходів на суму 65 млрд євро для боротьби з наслідками енергетичної кризи.

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