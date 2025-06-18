Мерц заявив, що Ізраїль робить 'брудну роботу' за весь Захід

Він виступив проти іранського режиму.

У війні з Іраном Ізраїль виконує "брудну роботу" за весь Західний світ, вважає канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

Як передає Zeit, таку заяву він зробив в інтерв'ю ZDF на полях саміту Великої сімки. Мерц назвав іранський режим "терористичним як внутрішньо, так і зовні", а також нагадав, що Тегеран постачав Російській Федерації дрони-камікадзе, якими та атакує Україну:

"Я можу лише сказати, що з великою повагою ставлюся до того, що ізраїльська армія мала мужність зробити це, що ізраїльський уряд мав мужність зробити це. В іншому випадку ми могли б побачити ще місяці і роки терору цього режиму, а потім, можливо, і з ядерною зброєю в руках".

На його думку, Білий дім ще не ухвалив рішення про вступ у війну на боці Ізраїлю, наразі все залежить від готовності Тегерану повернутися за стіл переговорів.

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"У тієї частини уряду Ірану, яка ще здатна діяти, все ще є можливість повернутися за стіл переговорів і провести переговори. Пропозиція залишається в силі. Якщо Тегеран не буде готовий, то Ізраїль пройде цей шлях до кінця", - додав Мерц.

Канцлер підозрює, що американський уряд зараз обговорює можливість використання проти Ірану зброї, яка здатна руйнувати бункери. Він зазначив, що не знає, чи зважиться на це Америка.

Реакція світу на війну на Близькому Сході

Як відомо, Сполучені Штати Америки та Ізраїль є близькими союзниками, тому країна отримує від них військову, розвідувальну та політичну підтримку.

Вчора G7 опублікувала заяву, в якій йдеться про підтримку права Ізраїлю на самооборону. Країни-члени засудили Іран як "джерело нестабільності" та закликали до деескалації.

Організація Об'єднаних Націй та Міжнародне агентство з атомної енергії закликають обидві сторони до максимальної стриманості.

Тим часом Російська Федерація та Китай засуджують удари Ізраїлю, звинувачують Тель-Авів у спробі розширити конфлікт і попереджають про небезпеку для стабільності регіону.

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