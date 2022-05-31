На думку експерта, будь-який політик у світі, розмовляючи з Путіним, повинен усвідомити і поставити собі питання, а це справжній Путін?

Новини британських таблоїдів про те, що нібито президент РФ Володимир Путін помер, це інформаційне вкидання, щоб підірвати легітимність російського президента.

Таку думку висловив військовий експерт Олег Жданов в інтерв'ю ТСН.

"Вкидання інформації про нібито смерть Путіна це дуже сильний хід. Сьогодні будь-який політик у світі, розмовляючи з Путіним або намагаючись з ним поговорити, повинен усвідомити і задати собі питання, а це справжній Путін чи ні. Ось так вони підривають легітимність самого Путіна. І сьогодні в РФ крім просування своїх лобістських інтересів у світі доведеться займатися ще й питаннями легітимізації самого Путіна", - вважає ксперт.

Жданов додав, що це боротьба на інформаційно-психологічному фронті.

Нагадаємо, останні кілька тижнів у ЗМІ публікують інформацію про боротьбу президента Росії з раком. Телеграм-канал Generall SVR повідомив, що в середині травня диктатору навіть була проведена планова операція.

Як пише видання Mirror, багато експертів вважають, що насправді Путін почав лікування від раку ще до початку свого вторгнення в Україну, а перша операція була зроблена якраз в лютому 2022 року. Ймовірно, після того, як вона пройшла успішно, він і знайшов у собі сили прийняти рішення почати широкомасштабну війну проти України.

Втім, ті ж експерти стверджують, що стан його здоров'я, незважаючи на те, що він отримує інноваційну терапію, залишає бажати кращого.

Як повідомляв УНІАН, за даними західних ЗМІ, життя Путіна закінчиться у санаторії, куди його помістять на лікування, і звідти він вже не вийде. Цей прогноз роблять на 2023 рік.

Вас також можуть зацікавити новини: