Прем'єр-міністр Польщі зазначив, що Західна Європа хотіла мати дешеву російську сировину і мир. Тепер вона має дорогу сировину та війну.

Західні політики мають позбутися ілюзій і зрозуміти, що президент Росії Володимир Путін розв'язавши війну проти України не зупиниться сам, як не зупинився свого часу Адольф Гітлер.

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький в інтерв'ю італійському виданню La Repubblica.

Він наголосив, що хоч мир в Україні є спільною метою, але він не може бути миром за будь-яку ціну.

"Ми не можемо погодитися на діалог, яким може скористатись Путін, діалог над головами українців. Ця країна проливає кров за нашу свободу та безпеку. Ми маємо бути вдячні Україні", - сказав Моравецький.

Польський прем'єр вважає, що переговори з главою Кремля не матимуть успіху, як не мали й раніше, і він не зупинить свою агресію.

"Будь ласка, назвіть мені хоча б один успіх, до якого привели переговори з Володимиром Путіним. Багато політиків намагалися, і підсумок завжди був одним - приниження. Деякі західні політики все ще думають, що Росія врешті-решт зупиниться, що Путін пом'якшає. У мене є порада: не майте ілюзій. Путін не зупиниться, як Гітлер не зупинився в Австрії, Чехословаччині та Польщі. Цього разу ми можемо бути мудрішими, перш ніж Росія підпалить усю Європу", - сказав Моравецький.

Він також зазначив, що Росія вже давно веде гібридну війну проти Європи і прагне дестабілізувати ситуацію, але не всі в Європі хочуть це помічати.

"Путін фактично вже багато місяців атакує Польщу і всю Європу. Газовий шантаж, кібератаки, провокації на кордоні між Польщею та Білоруссю: усі ці дії інспірує або проводить Москва. Росія вже давно веде тиху гібридну війну проти Європи і прагне дестабілізувати ситуацію там, де це вдається. Проте навіть сьогодні деякі європейські еліти намагаються удавати, що нічого не відбувається", - сказав Моравецький.

Він переконаний, що жодна європейська країна не могла почуватися в безпеці.

"Якби не героїчна позиція України, Кремль сьогодні думав би про вторгнення у Варшаву, Таллінн, Вільнюс та Гельсінкі", - наголосив прем'єр.

Моравецький нагадав, що Путін почав реалізовувати свої імперіалістичні плани ще в 2008 році, атакувавши Грузію. "Цей попереджувальний знак Європа проігнорувала, а подальша анексія Криму та агресія на Донбасі лише підтвердили наміри Кремля. За останні сім років Росія посилила свій вплив у Європі", - зазначив урядовець.

За його словами, після 2014 року Європа не спромоглася позбутися залежності від російських енергоресурсів, запровадивши занадто слабкі санкції.

"Свобода та мирне співіснування важливіші за ціну на газ і нафту. Німецька політика "трансформації через торгівлю" виявилася невдалою, вона не тільки не змінила ставлення Росії, але й наповнила її гаманець. Наші партнери в Західній Європі хотіли мати дешеву російську сировину і священний мир. Тепер у них дорога сировина і війна", - сказав Моравецький.

Прем'єр-міністр Польщі вважає, що цивілізований світ повинен подумати, як ефективно відповісти на російську загрозу.

За його словами, небажання канцлера Німеччини Олафа Шольца вводити енергетичне ембарго проти Росії або відправляти зброю Україні "було б похвальним, якби не звірячі винищування мирного населення в Україні".

"Війна в Україні – це переломний момент для сучасної Європи, а можливо, і для всього світу. Це новий розділ в історії боротьби за свободу... Україна бореться не лише за свою свободу, а й за свободу Польщі, Італії та всієї Європи. Підтримуючи Україну, ми забезпечуємо нашу спільну безпеку", - наголосив Моравецький.

Як повідомляв УНІАН, раніше Італія запропонувала політико-дипломатичне врегулювання російсько-української війни. Італійський план складається з чотирьох пунктів, проте він передбачає колосальну дипломатичну роботу. Документ містить пункти про припинення вогню, швидкий вступ України до ЄС, новий багатосторонній договір про мир й безпеку в Європі тощо.

Війна Росії проти України

Як повідомляв УНІАН, 24 лютого Росія вторглася на територію України. Путін назвав війну з суверенною державою "спеціальною військовою операцією", покликаною нібито "демілітаризувати" і "денацифікувати" країну.

Окупанти з небаченою зухвалістю і жорстокістю обстрілюють житлові райони українських міст і населених пунктів, використовуючи артилерію, реактивні системи залпового вогню і балістичні ракети.

Понад 5 млн українців, рятуючись від війни, покинули свої будинки і виїхали за кордон, ще мільйони стали внутрішньо переміщеними особами.

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