Під час атаки білоруські силовики засліплювали польських офіцерів та солдатів лазерами та прожектором.

Мігранти продовжують штурмувати польський кордон.

Про це у Twitter повідомляє Прикордонна служба Польщі.

"Вчора кордон перетнула група із понад 100 іноземців. Під час атаки білоруські силовики засліплювали польських офіцерів та солдатів лазерами та прожектором. Два солдати Війська Польського зазнали легких поранень", - сказано у повідомленні.

Також відомстві зазначили, що 26 листопада кордон намагалися незаконно перетнути 206 осіб. Усім спробам запобігли. За допомогу нелегалам у перетині кордону затримали 7 іноземців: 6 – з Грузії та одного – з Росії.

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З кінця травня Білорусь сприяє нелегальному проникненню мігрантів до Євросоюзу через свою територію. Так Мінськ відреагував на посилення західних санкцій до Білорусі.

У ЄС такий крок назвали "гібридною атакою" Білорусі. Зокрема Литва, Латвія, Польща та Естонія звинуватили владу Білорусі у використанні нелегальних мігрантів як зброї у гібридній війні проти ЄС. Щоб запобігти напливу нелегалів, балтійські держави та Польща значно зміцнили безпеку своїх кордонів.

Особливо напружена ситуація на білорусько-польському кордоні спостерігається останніми тижнями.

Україна 23 листопада розпочала спеціальну прикордонну операцію "Полісся" на кордоні з Білоруссю з метою запобігання міграційній кризі.

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Автор: Вікторія Токарєва