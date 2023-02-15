Глобальні загрози з'являються не тільки через російську агресію в Україні.

Світ став більш небезпечним і нестабільним останнім часом. Глобальні загрози виходять не тільки від повномасштабної російської агресії в Україні. Є й інші виклики, які необхідно враховувати.

Такі заяви зробив міністр оборони Великобританії Бен Уоллес в інтерв'ю виданню ВВС. Він сказав: "Ми бачимо більш напористий Китай. Ми бачимо більш напористу "Аль-Каїду", групу "Аль-Шабааб" у Східній Африці. Радикалізація і ісламістський екстремізм поширюються Африкою досить швидко і широко в даний час".

За словами Уоллеса, світова загроза поширюється не тільки в рамках повномасштабної війни Росії проти України. Траєкторія загальної небезпеки стає ширшою.

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"Війна в Україні продемонструвала ціну спустошення оборонних бюджетів по всій Європі після закінчення холодної війни", — додав Уоллес.

Світові загрози та протистояння: актуальна інформація

За даними видання Reuters, Кремль готується до затяжної війни в Україні. Однак російські еліти не вірять в перемогу і стверджують, що надалі бойові дії будуть обходитися все дорожче.

РФ 14 лютого, вперше з моменту розпаду СРСР, вивела в море кораблі з тактичною ядерною зброєю на борту. У норвезькій розвідці вважають, що Росія почала використовувати її як засіб регіональної оборони на тлі витрат трьох чвертей своїх ракет в Україні.

Китайський лідер Сі Цзіньпін під час розмови з президентом Ірану Ібрагімом Раїсі висловив підтримку державі в протистоянні з США і Заходом.

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