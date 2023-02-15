Китай та Іран зображують себе, поряд із Москвою, як нібито противагу американській силі.

Китайський лідер Сі Цзіньпін висловив підтримку президентові Ірану Ібрагіму Раїсі у його протистоянні США та країнам Заходу.

Про це Цзіньпін повідомив за підсумками переговорів із іранським лідером, пише агенція Associated Press. В офіційному звіті Китаю про зустріч глав держав не вказано, чи обговорювали вони напад Росії на Україну.

Лідер Китаю висловив підтримку уряду Раїсі словами, які Пекін використовує для критики Вашингтона. Китай та Іран зображують себе, поряд із Москвою, як нібито противагу американській силі.

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"Китай підтримує Іран у захисті національного суверенітету і протистоянні одностороннім діям і залякуванням", - сказав Сі Цзіньпін.

Глави держав взяли участь у підписанні 20 угод про співпрацю, включаючи торгівлю і туризм, повідомив китайський уряд. Вони доповнюють підписану в 2021 році 25-річну стратегічну угоду про співпрацю в розробці нафти, промисловості та інших родовищ. Китай є одним із найбільших покупців іранської нафти та джерелом інвестицій.

За словами Сі, Пекін "проти втручання зовнішніх сил у внутрішні справи Ірану та підриву безпеки та стабільності Ірану". Лідер Китаю пообіцяв "спільно працювати над питаннями, що стосуються основних інтересів один одного", але не навів подробиць.

Адміністрація Раїсі не оприлюднила подробиці зустрічі, але президент назвав обидва уряди "друзями у складних ситуаціях".

Своєю чергою, речник МЗС Китаю Ван Веньбін, відповідаючи на запитання про те, чи не ускладнить зближення з Іраном американсько-китайські зв'язки, заявив, що їхні "дружні стосунки" сприяють "сприянню миру та стабільності на Близькому Сході". "Наші відносини не спрямовані проти третіх сторін", - сказав Веньбінь.

Друзі Росії - Іран і Китай

Іран роками перебуває під торговельними та фінансовими санкціями, запровадженими США й іншими західними урядами. У 2018 році уряд США перекрив доступ Ірану до мережі SWIFT, яка з'єднує міжнародні банки.

Наразі Тегеран підримує Росію у її війні проти України, надсилаючи дрони-камікадзе, які Кремль застосовує проти цивільної інфраструктури. Хоча офіційно Іран заперечує це і стверджує, що дрони були доставлені до початку війни. І періодично погрожує Україні за викривання цих фактів.

Своєю чергою, Китай займає більш нейтральну позицію. Зокрема, офіційно Пекін виступає за територіальну цілісність і суверенітет України відповідно до Уставу ООН. Також він хоч і не підтримав санкціх проти РФ, утім досить обережно співпрацює в питаннях постачання товарів подвійного призначення, аби не потрапити під вторинні санкції. З іншого боку, Китай політично заявляє про підтримку російської влади й перекладає відповідальність за війну в Україні на США.

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