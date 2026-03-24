Чому Росія блефує і зриває мирний процес: постпред України дав пояснення

За словами Мельника, переговорна позиція Путіна ґрунтується на блефі та брехні.

Росія не досягнула жодної стратегічної мети у війні проти України і намагається зірвати переговори, висуваючи нереалістичні вимоги. Про це Андрій Мельник, постійний представник України при Організації Об’єднаних Націй заявив на засіданні Ради Безпеки ООН, повідомляє "Укрінформ".

Він наголосив, що Росія намагається створювати хибне уявлення про ситуацію на фронті.

"Те, що ми спостерігаємо, - це ретельно зрежисована вистава, яку Росія продовжує розігрувати. З одного боку, ситуація для Кремля на полі бою дедалі погіршується, а з другого - Москва продовжує створювати ілюзію власної непереможності й демонструвати, нібито перебуває за крок від повної перемоги й капітуляції України", - сказав дипломат.

За його словами, переговорна позиція президента Росії Володимира Путіна ґрунтується на блефі та брехні. Блеф полягає в тому, що Росія нібито все одно переможе Україну, а брехня - у тому, що Путін нібито погодиться на менше, ніж фактична капітуляція України.

Росія не змогла досягнути своїх цілей

Постпред зазначив, що Росія не змогла досягнути жодної з поставлених цілей повномасштабного вторгнення, і зауважив: "Ми маємо справу з найдовшим триденним бліцкригом в історії людства, який триває вже понад чотири роки".

Російським військам, які називають себе другою армією світу, знадобилося 3,5 роки, щоб окупувати лише 9 тисяч 300 квадратних кілометрів. Так, зазначив Мельник, за нинішніх темпів Росії знадобиться 183 роки, щоб окупувати всю територію України. Дипломат підкреслив:

"Саме тому Путін вимагає, щоб Україна без бою відмовилася від територій, які Росія не змогла окупувати за більш як 12 років агресії. Перетворюючи такі ультиматуми на умови переговорів, Росія навмисно блокує мирний процес".

Зокрема, Москва одночасно вимагає проведення виборів в Україні та відмовляється погодитися на припинення вогню, яке є необхідним для виборчого процесу.

Успіхи України на фронті на економічні проблеми Росії

Мельник також розповів, що українські військові змогли змінити ситуацію на фронті. "Лише в лютому українська армія звільнила територію, розмір якої можна порівняти з районами Квінз і Бруклін (у Нью-Йорку)", - зауважив він.

Водночас Росія стикається з серйозними економічними проблемами:

"Нульове зростання, відсутність резервів і зростання бюджетного дефіциту дедалі більше ускладнюють для Росії фінансування війни проти України".

Він наголосив, що "попри всі російські трюки, зловживання дипломатією задля затягування, спрямованого на зменшення міжнародної підтримки Києва, ми залишаємося повністю відданими відновленню миру".

За словами Мельника, Україна ніколи не була й не буде перешкодою для всеосяжного, справедливого й міцного миру, і ми не шкодуватимемо зусиль для продовження переговорів під керівництвом Сполучених Штатів Америки задля досягнення цієї мети.

Прогрес у мирних перемовинах

Як повідомляв УНІАН, раніше Стів Віткофф, спеціальний представник президента США зазначив, що 22 березня у Флориді делегації Штатів та України продовжили перемовини в рамках триваючих посередницьких зусиль під егідою США.

За його словами, переговори були зосереджені на ключових питаннях щодо створення стійкої та надійної системи безпеки для України, а також на важливих гуманітарних заходах.

Водночас Рустем Умєров, голова української делегації на переговорах, секретар Ради національної безпеки і оборони України зауважив, що під час зустрічі, зокрема, обговорювалися гарантії безпеки для України, обмін та повернення українців додому.

