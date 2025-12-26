У РФ поскаржилися, що мирний план України кардинально відрізняється від домовленостей зі США

Заступник голови МЗС Росії звинуватив Україну та ЄС у тому, що вони нібито "не хочуть домовлятися".

Заступник голови МЗС Росії Сергій Рябков заявив, що мирний план, презентований президентом України Володимиром Зеленським, кардинально відрізняється від версії, яку обговорювали російська та американська сторони. Його слова цитують росЗМІ.

"Ми бачили, що вчора в українських пабліках з'явилися посилання на план, що складається з 20 пунктів. Ми знаємо, що цей план радикально відрізняється, якщо це взагалі можна назвати планом, від тих 27 пунктів, які останніми тижнями, починаючи з перших чисел грудня, ми відпрацьовували в контактах з американською стороною", - сказав Рябков.

Проте заступник голови МЗС РФ додав, що Москва бачить прогрес у досягненні миру.

"Думаю, що 25 грудня 2025 року залишиться у всіх нас у пам'яті як рубіж, коли ми дійсно наблизилися до вирішення. Але від нашої роботи, від політичної волі тієї сторони залежить, чи зможемо ми зробити останній ривок і вийти на домовленість", - заявив Рябков.

Також заступник голови МЗС Росії звинуватив Україну та Європейський Союз у тому, що вони нібито "не хочуть домовлятися і намагаються зірвати всі домовленості".

Крім того, Рябков сказав, що РФ хоче, щоб "Україна стала дружньою державою".

"Я думаю, що Україна до цього прийде. Треба просто постаратися, щоб цей момент наблизився", - заявив заступник глави МЗС Росії.

Зеленський розкрив усі пункти оновленого мирного плану - що відомо

Раніше президент Володимир Зеленський розкрив 20 пунктів мирного плану, який Україна розробила спільно зі США. Він зазначив, що Україна готова до зустрічі зі США на рівні лідерів для вирішення чутливих питань. Зокрема, це стосується питань територій.

Перший пункт мирного плану передбачає те, що суверенітет України буде перепідтверджено. Також у документі сказано, що Україна отримає "міцні" гарантії безпеки, а чисельність ЗСУ залишатиметься на рівні 800 тисяч осіб у мирний час.

Крім того, у мирному плані йдеться про те, що Україна стане членом ЄС у конкретно визначений час, а також отримає короткостроковий привілейований доступ до ринку Європи.

