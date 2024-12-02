Голова МЗС ФРН зазначила, що це в інтересах німецької та європейської безпеки.

До Пекіна з офіційним візитом прибула міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок. За її словами, вона вирушила до Китаю, щоб розпочати мирний процес по Україні, повідомляє Tagesschau.

"Для захисту нашої власної німецької та європейської безпеки зараз важливо підтримувати Україну, а також чітко, спільно зі світовим співтовариством включатися в процес встановлення миру, і саме тому я сьогодні тут, у Китаї", - сказала вона.

Також Бербок прокоментувала несподіваний візит канцлера Німеччини Олафа Шольца в Україну. Вона вважає, що цей крок "абсолютно важливий".

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За словами голови МЗС ФРН, люди в Європі повинні отримати уявлення про те, чим насправді є війна в Україні. Вона зазначила, що ситуація залишається такою ж загрозливою, як і на початку повномасштабного вторгнення РФ у лютому 2022 року.

Візит Шольца в Україну - що відомо

Раніше УНІАН писав, що 2 грудня канцлер Німеччини Олаф Шольц прибув до Києва з несподіваним візитом. Він заявив після прибуття, що своїм візитом він хотів висловити свою солідарність з Україною.

У BILD вважають, що під час свого візиту Шольц хоче з'ясувати, на що готовий президент України Володимир Зеленський заради завершення війни. Якщо новий президент США Дональд Трамп почне переговори про припинення війни, як було оголошено, канцлер ФРН хоче агітувати за позицію Києва.

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