Президент України зазначає, що необхідно близько 200 тисяч західних миротворців в Україні. Однак це число вважається "нереальним".

Перспектива укладення угоди між Україною і Росією прискорила обговорення питання про миротворців, яких було б відправлено на лінію фронту для підтримання миру, моніторингу припинення вогню і стримування Росії від майбутньої агресії.

Питання в тому, чиї війська, скільки їх має бути і чи погодився б на це сам кремлівський диктатор Путін, пише New York Times.

Ця тема, безсумнівно, стане центральною на Мюнхенській безпековій конференції, яка відбудеться з 14 по 16 лютого. Повідомляється, що деякі європейські країни, зокрема країни Балтії, а також Франція і Велика Британія, порушували питання про можливість відправки своїх військ в Україну. Однак високопоставлені німецькі чиновники назвали цю ідею передчасною.

Відео дня

Без чіткої участі США в такій операції - з американським повітряним прикриттям, системами ППО і розвідкою (як агентурною, так і технічною) - європейські війська опинилися б під серйозною загрозою з боку Росії, "включно з можливими атаками", пише ЗМІ.

Президент України Володимир Зеленський же заявляв про необхідність розміщення до 200 тисяч іноземних військовослужбовців на території України. Однак у Європі заявляють, що на континенті немає такої кількості солдатів, яких можна було б направити на лінію розмежування. Вважається важкодоступною і кількість у 40 тисяч миротворців. Крім того, такий контингент, ймовірно, виявився б недостатнім для стримування Росії.

Експертка з питань оборони з Німецького інституту міжнародних і стратегічних досліджень Клаудія Майор і зовсім вважає, що розміщення занадто малого контингенту або військ [в Україні] було б б блефом, який міг би спровокувати Росію "перевірити ситуацію". В

Однак, готовність Європи продемонструвати реальну підтримку Україні без участі США важлива, щоб забезпечити собі місце за столом переговорів.

Інші новини про європейських миротворців для України

Раніше УНІАН повідомляв, чому Шольц виступає проти ідеї розміщення миротворців в Україні. "Я дуже серйозно кажу, що нічого не повинно вирішуватися через голови українців. Спочатку нам потрібно припинення конфлікту і реальні переговори, а не продиктований мир", - сказав Шольц.

Крім того, Франція зможе відправити миротворців в Україну без консенсусу з іншими країнами, на думку одного експерта. "Нам не потрібен консенсус у Європі, щоб відправити війська. Поки це не місія НАТО або ЄС, нам не потрібен консенсус", - додав він.

Вас також можуть зацікавити новини: