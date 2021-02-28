За словами прем'єра Вірменії, таким чином присутні підтвердять готовність народу захищати народну владу.

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян закликав у понеділок, 1 березня вийти на мітинг у Єревані.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Пашинян закликав співвітчизників о 18:30 (16:30 за Києвом — ред.) зібратися на площі Республіки. За його словами, таким чином присутні підтвердять готовність народу захищати народну владу, громадянський, демократичний і конституційний порядок у Вірменії.

Читайте такожПрем'єр Вірменії назвав умову своєї відставкиТакож учасники мітингу мають намір вшанувати пам'ять загиблих 1 березня 2008 року. Наприкінці лютого 2008 року президент Вірменії Роберт Кочарян залишав свій пост і готувався передати повноваження Сержу Саргсяну, який переміг на виборах. Однак незгодні прихильники кандидата Левона Тер-Петросяна, серед яких був і Нікол Пашинян, організували в Єревані протести. У ніч на 1 березня учасників акції розігнали, десять людей загинули, а понад 250 отримали поранення.

Крім того, в понеділок о 15:00 мітинг організовує очолювана першим президентом Вірменії Левоном Тер-Петросяном партія «Вірменський національний конгрес». А на 16:00 запланований мітинг вірменської опозиції, учасники якого мають намір пройти ходою, вимагаючи відставки прем'єра країни.

Протести у Вірменії

Заклик Пашиняна вийти на мітинг пролунав на тлі його конфлікту з керівництвом Генштабу країни та опозицією.

Після укладання угоди про припинення вогню в Нагірному Карабасі у Вірменії почалися акції опозиції з вимогою відставки прем'єра.

Також армія Вірменії зажадала відставки Пашиняна після звільнення першого заступника начальника відомства Тирана Хачатряна.

Глава Генштабу Вірменії Оник Гаспарян закликав Пашиняна подати у відставку на тлі протестів у країні. Пашинян назвав це спробою військового перевороту.

Президент Вірменії Армен Саркісян відхилив прохання прем'єр-міністра про звільнення керівника Генерального штабу.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Катерина Комолова