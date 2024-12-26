Не виключається можливість вандалізму.

25 грудня було вийшла з ладу важлива лінія електропередачі між Фінляндією та Естонією. Про це повідомив фінський премʼєр-міністр Петтері Орпо.

"Лінія електропередач Estlink 2 між Фінляндією та Естонією вийшла з ладу сьогодні вдень. Навіть у Різдво влада не спить і розслідує інцидент. Втрата зв'язку не вплине на постачання електроенергії фінам", – йдеться в його заяві.

Тим часом начальник диспетчерської служби Fingrid, яка керує фінськими електромережами, Арто Пахкін, заявив що причина несправності зʼясовується.

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"Можливість вандалізму виключати не можна. Однак ми розглядаємо ситуацію загалом і повідомимо про причину несправності, коли вона стане відома", – наводить його слова фінське видання Yle.

У компанії додали, що лінію Estlink 2 було відключено о 12:26 25 грудня. На той момент передача електроенергії становила 658 МВт.

Схожі інциденти в Фінляндії

Нагадаємо, в жовтні 2023 року зазнав атаки газопровід Balticconnector між Фінляндією та Естонією. Тоді прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо заявив, що витік газу спричинила "зовнішня дія".

Фінська газета Iltalehti з посиланням на урядові джерела акцентувала, пошкодження "не було випадковим", а офіційні особи вважають, що за інцидентом стоїть Росія.

Згодом Національне бюро розслідувань Фінляндії встановило технічну причину пошкодження газопроводу Balticconnector – "винуватцем" стало судно "Newnew Polar Bear" під прапором Гонконгу.

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