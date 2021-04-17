Литовська сторона висловила глибоку стурбованість розміщенням російських військ на кордонах України і в незаконно анексованому Криму, спробами отруїти російського опозиціонера Навального і його незаконним затриманням.

Посла Російської Федерації в Литві Олексія Ісакова сьогодні викликали в Міністерство закордонних справ республіки і висловили незгоду офіційного Вільнюса із зовнішньою політикою Кремля і порушеннями прав людини.

Про це повідомила прес-служба МЗС Литви.

«Під час зустрічі литовська сторона висловила глибоку стурбованість розміщенням російських військ на кордонах України і в незаконно анексованому Криму, спробами отруїти російського опозиціонера Олексія Навального і його незаконним затриманням, агресивною і шкідливою діяльністю Росії і неприпустимою поведінкою на міжнародній арені, включаючи кібератаки, втручання у вибори в США й інших країнах і фінансування діяльності проти військ США в Афганістані», - йдеться в повідомленні.

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15 квітня міністри закордонних справ країн Балтії побували в Києві з метою проявити солідарність в умовах наростання воєнної напруженості з РФ.

Керівники МЗС Латвії, Литви й Естонії запевнили Україну в підтримці на тлі стягування російських сил біля українських кордонів.

США ввели санкції проти 32 фізичних і юридичних осіб РФ за втручання в президентські вибори в 2020 році та інші акти дезінформації і втручання, також обмежувальні заходи введено проти 5 осіб і 3 установ у зв'язку з окупацією Криму.

Крім того, США заявили про висилку 10 російських дипломатів, серед яких співробітники розвідки.

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Автор: Тамара Отовська