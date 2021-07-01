В інциденті постраждали дві людини.

Моторошний інцидент стався на авіабазі Військово-Повітряних сил Нідерландів Леуварден. Бельгійський винищувач F - 16 врізався в будівлю.

Про це повідомляється на сторінці авіабази Леуварден в Twitter.

"Сьогодні вранці F-16 при запуску врізався в будівлю навпроти. В результаті постраждали дві людини", - йдеться в повідомленні.

При цьому зазначено, що пілоту вдалося врятуватися. В результаті зіткнення не було ні вибуху, ні пожежі.

Читайте такожУ Нідерландах міністр економіки пішов у відпустку на три місяці через вигорання

На цю мить причина інциденту не відома. Розпочато розслідування інциденту.

Авіабаза Леуварден - знаходиться на північному заході від столиці провінції Фрісландія Леуварден. Ця база є однією з двох баз F-16.

Як раніше повідомляв УНІАН, винищувач Міг - 29 Військово-Повітряних сил Болгарії, який виконував тренувальне завдання в рамках навчань "Шабла-21", зазнав аварії у Чорному морі.

До пошуково-рятувальної операції залучили та кошти зі складу Військово-Морських сил, спільного командування спецопераціями, прикордонної поліції та ВПС. Військові маневри "Шабла-21" припинені у зв'язку з інцидентом.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Анастасія Горбачова