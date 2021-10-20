За полотно планують виручити до 30 мільйонів доларів.

Картину Вінсента Ван Гога продадуть на британському аукціоні Christie's. Її понад століття не виставляли публічно.

Про це пише The art newspaper.

На аукціон виставили написану аквареллю картину Meules de blé - "Стоги пшениці". На полотні зображено як жінки збирають урожай на полях у французькому муніципалітеті Арле. За картину видатного художника планують отримати близько 30 мільйонів доларів.

Ван Гог створив її в 1888 році, коли жив у французькій сільській місцевості через погіршення стану здоров'я. Останній раз полотно виставляли в 1905 році як частину ретроспективи Ван Гога в Стеделек-музеї в Амстердамі.

Читайте такожКартина Пікассо пішла з молотка на аукціоні в Гонконзі за $24,6 мільйонаНа думку експертів аукціонного дому, створюючи цей шедевр Ван Гог захопився "японізмом". Такий висновок експерти зробили через стиль, в якому написане полотно, - він більш графічний, чим нагадує японську ксилографію.

Як раніше повідомляв УНІАН, роботу відомого вуличного художника Бенксі "дівчинка з повітряною кулею" продали на нових торгах за 25,4 мільйона доларів. І це при тому, що картина частково самознищилася відразу після аукціону у 2018 році.

Автор: Анастасія Горбачова