Картину Вінсента Ван Гога продадуть на британському аукціоні Christie's. Її понад століття не виставляли публічно.
Про це пише The art newspaper.
На аукціон виставили написану аквареллю картину Meules de blé - "Стоги пшениці". На полотні зображено як жінки збирають урожай на полях у французькому муніципалітеті Арле. За картину видатного художника планують отримати близько 30 мільйонів доларів.
Ван Гог створив її в 1888 році, коли жив у французькій сільській місцевості через погіршення стану здоров'я. Останній раз полотно виставляли в 1905 році як частину ретроспективи Ван Гога в Стеделек-музеї в Амстердамі.
Читайте такожКартина Пікассо пішла з молотка на аукціоні в Гонконзі за $24,6 мільйонаНа думку експертів аукціонного дому, створюючи цей шедевр Ван Гог захопився "японізмом". Такий висновок експерти зробили через стиль, в якому написане полотно, - він більш графічний, чим нагадує японську ксилографію.
Як раніше повідомляв УНІАН, роботу відомого вуличного художника Бенксі "дівчинка з повітряною кулею" продали на нових торгах за 25,4 мільйона доларів. І це при тому, що картина частково самознищилася відразу після аукціону у 2018 році.