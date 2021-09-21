Біля будівлі ООН поставили фургон, де можна зробити тест на COVID-19 та щепитися.

Генеральна Асамблея ООН розпочала роботу з COVID-скандалу. Мер Нью-Йорка Білл де Блазіо порадив політикам-антивакцинаторам не приїжджати.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Після карантину сесія повинна тривати у звичайному форматі особистої участі. Правда, делегатів, які досі не отримали щеплення від коронавірусу, просили брати участь онлайн, але не всі до цього прохання прислухалися.

Спочатку в зал засідання Генасамблеї хотіли пускати з довідками про щеплення від коронавірусу, але проти висловилася Росія, заявивши, що це нібито суперечить дипломатичній угоді від 1947 року. Щоб зам'яти скандал, вирішили не вимагати довідки, але делегати повинні усно підтвердити, що вакциновані.

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Президент Бразилії Жаір Болсонару, відомий своїми антивакцинаторськими поглядами, вже отримав порцію зауважень спочатку від прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона, а потім й від мера Нью-Йорка Білла де Блазіо.

"Хочу звернутися до всіх світових лідерів, в тому числі й Болсонаро, якщо ви вирішили сюди приїхати, то ви повинні бути щеплені. Якщо ви не хочете вакцинуватися, то не обтяжуйтеся сюди приїжджати", - заявив де Блазіо.

Як раніше повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський перебуває в Нью-Йорку, де проходить 76-та сесія Генасамблеї ООН. Там він виступить на дебатах, зустрінеться з лідерами інших країн, проведе зустрічі з бізнесменами, інвесторами та українською громадою в США.

Автор: Анастасія Горбачова