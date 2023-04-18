За словами очевидців, палає трава.

У Тюмені в Росії спалахнула масштабна пожежа. Вогонь видно з багатьох точок міста.

Як повідомляють місцеві Telegram-канали, ймовірно "щось горить" в районі Велижанівського тракту. Пожежа вирує неподалік від ЖК "Звездный".

За словами очевидців, на місці пожежі працюють рятувальники та працівники лісової охорони.

Відео дня

У соцмережах ширяться відео з масштабним загорянням. На одному з них жінка за кадром каже, що, ймовірно, палає трава. При цьому, масштаби пожежі лише зростають.

Офіційної інформації щодо пожежі в Тюмені російська влада поки не надавала.

Пожежі в Росії: останні новини

10 квітня під російською столицею сталася "бавовна". Під Москвою загорівся склад із запчастинами, а перед цим нібито пролунав вибух. Повідомлялося, що вогонь поширився на понад 1000 квадратних метрів.

Декількома днями раніше в Москві горіла будівля Міноборони РФ. Джерело займання знаходилося в кабінеті на третьому поверсі.

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