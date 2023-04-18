У Тюмені в Росії спалахнула масштабна пожежа. Вогонь видно з багатьох точок міста.
Як повідомляють місцеві Telegram-канали, ймовірно "щось горить" в районі Велижанівського тракту. Пожежа вирує неподалік від ЖК "Звездный".
За словами очевидців, на місці пожежі працюють рятувальники та працівники лісової охорони.
У соцмережах ширяться відео з масштабним загорянням. На одному з них жінка за кадром каже, що, ймовірно, палає трава. При цьому, масштаби пожежі лише зростають.
Офіційної інформації щодо пожежі в Тюмені російська влада поки не надавала.
Пожежі в Росії: останні новини
10 квітня під російською столицею сталася "бавовна". Під Москвою загорівся склад із запчастинами, а перед цим нібито пролунав вибух. Повідомлялося, що вогонь поширився на понад 1000 квадратних метрів.
Декількома днями раніше в Москві горіла будівля Міноборони РФ. Джерело займання знаходилося в кабінеті на третьому поверсі.