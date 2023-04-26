Про постраждалих або загиблих російська влада традиційно замовчує. Однак місцеве видання пише про щонайменше одного загиблого - 62-річного мешканця Сосьви.

У селищах Сосьва, Висиме і Тайгове Свердловської області ввечері 25 квітня спалахнула пожежа. За майже добу вогонь знищив 110 будівель, з них 108 - житлових будинків, повідомляє ТАСС.

У російському МНС повідомляли, що в селищі Сосьва загорілися 50 будівель. Місцевих мешканців, а також 240 ув'язнених розташованого там лікувально-виправного закладу нібито евакуювали.

"Сосьви майже не залишилося. Згоріла центральна вулиця, школа, лікарня, колонія - повністю. Пригнали поїзд пожежний, вертольоти. А толку? Ніби як пожежа затихає, вітер зупинився, але в цілому там повний жах. Людей розселяють по школах", - цитує E1.ru очевидців.

Відео дня

Також видання пише, що стихія вирує щонайменше у десяти уральських селищах.

Вранці пожежі в селищах Сосьва і Тайгове в Свердловській області нібито вдалося локалізувати. Керівник прес-служби регіонального МВС Валерій Горєлих повідомив "Інтерфаксу", що "за однією з версій, полум'я перекинулося (на будинки) з пилорами".

Про постраждалих або загиблих російська влада традиційно замовчує. Однак місцеве видання пише про щонайменше одного загиблого - 62-річного мешканця Сосьви. Журналісти зазначають, що деякі райони через пожежу перетворилися на суцільні згарища.

Пожежі в Росії - останні новини

18 квітня в Тюмені в Росії спалахнула масштабна пожежа. Вогонь було видно з багатьох точок міста. За словами очевидців, палала трава.

А в ніч на неділю, 26 березня 2023 року, в Росії виникла масштабна пожежа на складі з пластиком. Вогонь спалахнув у російському Омську. Зазначалося, що загоряння було локалізовано на площі 3,5 тис.квадратних метрів.

Вас також можуть зацікавити новини: