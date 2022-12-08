Інцидент стався в селищі Яковлево.

В Бєлгородській області стався черговий інцидент. Сильна пожежа виникла на території селища Яковлево. Який саме об'єкт палає, поки не повідомляється.

Про інцидент стало відомо завдяки місцевим російським Telegram-каналам. Відомості в них розходяться. Одні з посиланням на місцевих жителів написали, що перед пожежею пролунав звук, схожий на вибух. Інші прямо заявили про "приліт".

Офіційні коментарі від російської влади щодо інциденту поки не надходили. На відео з місця події демонструється стовп чорного диму, який піднімається над селищем.

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Окремо варто відзначити, що Яковлево — це не прикордонна територія. Селище знаходиться на півночі Бєлгородської області. Однак російська сторона навряд чи назве справжні причини пожежі. Найчастіше в інцидентах на території регіону звинувачують обстріли і ВСУ.

Ситуація в Бєлгородській області: остання інформація

За даними британської розвідки, рашисти зміцнюють позиції і будують оборонні споруди в регіоні. Місцева влада також приступила до формування "загонів самооборони". Мета таких дій — "розпалити патріотичні почуття" у населення.

В кінці листопада місто Шебекіно частково залишилося без світла і води. Російська влада традиційно звинуватила у всьому обстріли з боку ЗСУ.

Як повідомили аналітики з американського Інституту вивчення війни (ISW), Росія готує інформаційний грунт для атаки в Бєлгородській області "під чужим прапором". Операція організовується з метою повернути громадську підтримку війни з Україною.

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