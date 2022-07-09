Щонайменше 21 людину поранено під час протестів.

Резиденцію президента Шрі-Ланки Готабаї Раджапакса, що чинить опір закликам до відставки, протестувальники взяли штурмом.

Про це повідомляє Reuters.

У суботу, 9 липня, в країні, що постраждала від кризи, стався один з найбільших антиурядових маршів.

За його підсумком тисячі демонстрантів в Коломбо прорвали поліцейські барикади і увірвалися в офіційну резиденцію президента.

Люди, одягнені в каски і накриті прапорами, вигукували гасла проти Раджапакса, пересуваючись територією президентської резиденції.

Джерела агентства в Міністерстві оборони повідомили, що президента перемістили з резиденції в п'ятницю, аби гарантувати його безпеку напередодні запланованого на вихідні мітингу.

За словами свідка, поліція стріляла в повітря, але не змогла зупинити розлючений натовп, що оточував резиденцію.

Щонайменше 21 людину, в тому числі двох поліцейських, були поранено і госпіталізовано під час протестів.

Протести на Шрі-Ланці: що варто знати

Острів з населенням 22 мільйони осіб бореться з гострою нестачею іноземної валюти, через яку обмежений імпорт основних видів палива, харчових продуктів і ліків. Країна занурена в найважчу економічну кризу з моменту здобуття незалежності в 1948 році.

Багато хто звинувачує в занепаді країни президента Готабая Раджапакса. На в основному мирних протестах, що почалися в березні, вимагали його відставки.

Невдоволення посилилося в останні тижні, оскільки припинилися поставки палива. Це призвело до закриття шкіл, видачі норми палива для основних служб країни.

Інфляція в червні досягла 54,6%, в квітні Міністерство фінансів Шрі-Ланки призупинило виплати за зовнішнім боргом і попередило інвесторів про дефолт.

Шрі-Ланка веде переговори з Міжнародним валютним фондом про допомогу в розмірі 3 мільярдів доларів, реструктуризацію частини зовнішнього боргу і збір коштів з багатосторонніх і двосторонніх джерел для пом'якшення дефіциту валюти.

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