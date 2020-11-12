За словами глави МЗС РФ, російські та турецькі спостерігачі будуть розміщені в приміщеннях моніторингового центру на азербайджанській території.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що ніяких миротворців з Туреччини в Нагірному Карабасі не буде.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це він заявив на прес-конференції в Москві.

Він підкреслив, що Моніторинговий центр Росії і Туреччини щодо Нагірного Карабаху працюватиме в дистанційному режимі з використанням безпілотників.

«Центр працюватиме виключно в дистанційному режимі, використовуючи технічні засоби об'єктивного контролю, включаючи безпілотники та інші технології, які дозволяють визначати ситуацію на землі в Карабасі, перш за все на лінії зіткнення, і визначати, яка зі сторін дотримується, а яка може порушувати умови припинення вогню і всіх бойових дій», - сказав Лавров.

Читайте такожКапітуляція Вірменії. Хто став головним вигодоодержувачем закінчення війни в Нагірному Карабасі (рос.)

За його словами, межі мобільності турецьких спостерігачів будуть обмежені приміщеннями моніторингового центру, які будуть виділені на азербайджанській території - не на території колишнього конфлікту - для розміщення російських і турецьких спостерігачів.

«Що стосується заяв у парламенті Туреччини щодо того, що працюватимуть на тих же підставах, що і росіяни. Йдеться виключно про той самий центр, який буде стаціонарно, без будь-яких виїзних місій, розташований на території Азербайджану», - сказав Лавров.

«Ніяких миротворчих підрозділів Турецької Республіки в Нагірний Карабах спрямовуватися не буде», - підкреслив він.

Перемир'я у Нагірному Карабасі: що відомо

Чергова ескалація конфлікту між Вірменією та Азербайджаном почалася 27 вересня. У Вірменії заявили про наступ Збройних сил Азербайджану на Нагірний Карабах, оголосивши воєнний стан і загальну мобілізацію.

10 листопада в зоні нагірно-карабахського конфлікту були припинені всі військові дії. Про це було оголошено в заяві, яку підписали президент Азербайджану Ільхам Алієв, прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян і президент РФ Володимир Путін.

Згідно з досягнутими домовленостями, Азербайджанська Республіка і Республіка Вірменія зупиняються на зайнятих ними позиціях. Уздовж лінії зіткнення в Нагірному Карабасі і вздовж коридору, що з'єднує Нагірний Карабах з Вірменією, розгортається миротворчий контингент Російської Федерації. Внутрішньо переміщені особи і біженці повертаються на територію Нагірного Карабаху і в прилеглі райони під контролем верховного комісара ООН у справах біженців. Проводиться обмін військовополоненими, іншими утримуваними особами і тілами загиблих. Розблоковуються все економічні і транспортні зв'язки регіону.

Вірменія до 15 листопада повертає Азербайджану Кельбаджарський район, а до 1 грудня - Лачинський район, залишаючи при цьому за собою Лачинський коридор (завширшки 5 км), який забезпечуватиме зв'язок Нагірного Карабаху з Вірменією і при цьому не зачіпати місто Шушу.

У війні за Нагірний Карабах в 1991-1994 роках загинули близько 30 тисяч осіб. Відтоді Азербайджан не контролював не тільки власне Нагірний Карабах, але і ще сім прилеглих районів, які вірменські сили називали «буферною зоною».

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Роман Цимбалюк