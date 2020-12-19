Опозиція Вірменії закликала своїх прибічників приєднатися до національного страйку 22 грудня.

Тисячі вірмен пройшлися маршем у Єревані, щоб вшанувати пам’ять загиблих у конфлікті в Нагірному Карабасі, у якому Азербайджан досягнув значних територіальних успіхів.

Про це повідомляє Reuters.

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Конфлікт і жертви з вірменського боку посилили тиск на прем’єра країни Ніколу Пашиняна, якого опозиція звинувачує у неправильному врегулюванні конфлікту, погодившись на припинення вогню за посередництва Росії минулого місяця. Громадяни досі вимагають його відставки.

Пашинян очолив марш у перший з трьох днів жалоби, під’їхав на військове кладовище, аби запалити свічки на могилах загиблих військових разом з іншими високопосадовцями.

Хоча його прихильники заповнили кладовище, всередину пробилися і його критики, скандуючи «Нікол – зрадник».

Опозиція Вірменії закликала своїх прибічників приєднатися до національного страйку 22 грудня – після триденної жалоби, щоб Пашинян подав у відставку.

Війна за Карабах 2020

Як повідомляв УНІАН, 27 вересня розпочалася чергова ескалація конфлікту між Вірменією та Азербайджаном навколо Нагірного Карабаху.

10 листопада в зоні конфлікту були припинені всі військові дії. Про це було оголошено в заяві, підписаній президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим, прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном і президентом РФ Володимиром Путіним.

Згідно з домовленостями, Азербайджан і Вірменія зупиняються на зайнятих ними позиціях. Уздовж лінії зіткнення в Нагірному Карабасі і вздовж коридору, що з'єднує Нагорний Карабах з Вірменією, розгортається миротворчий контингент Росії. Внутрішньо переміщені особи і біженці повертаються в Нагорній Карабах і прилеглі райони під контролем верховного комісара ООН у справах біженців. Проводиться обмін військовополоненими, іншими утримуваними особами і тілами загиблих. Розблокуються все економічні і транспортні зв'язки регіону.

Вірменія до 15 листопада мала повернути Азербайджану Кельбаджарський район, а до 1 грудня - Лачинський район, залишаючи при цьому за собою Лачинський коридор (завширшки 5 км) для забезпечення зв'язку Нагірного Карабаху з Вірменією, і при цьому не зачіпати місто Шушу.

12 грудня в Міноборони Вірменії повідомили, що збройні сили Азербайджану відновили наступ у Нагірному Карабаху.

У відповідь в оборонному відомстві Азербайджану заявили про провокації вірменської сторони на звільнених територіях Азербайджану, "що супроводжувалися порушенням режиму припинення вогню". В оборонному відомстві зазначили, що з боку Збройних Сил Азербайджану були вжиті "адекватні заходи".

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Автор: УНІАН