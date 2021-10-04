Зловмисник намагався втекти, його переслідували, повідомили у МВС.

У Росії затриманий Олександр Лазарєв – підозрюваний у вбивстві трьох студенток медколеджу в Гаї.

Можливого зловмисника до затримання переслідували, він покинув машину і намагався сховатися на території дитячого садка, повідомляє "РИА Новости", посилаючись на відомості офіційного представника МВС Ірини Вовк.

За її словами, підозрюваного відправили в управління поліції "Орське". Пізніше Лазарєва планували передати слідчим.

Лазарєв затриманий в Орську при спробі викрадення авто, повідомляє Telegram-канал "Baza". На каналі зазначається, що причетність чоловіка до вбивства вже визначили завдяки експертизі ДНК.

У мережі також опублікували відео затримання Лазарєва.

Вбивство трьох студенток у Гаї – головні подробиці

Нагадаємо, 30 вересня з'явилася інформація, що в Гаї в орендованій квартирі знайшли вбитими двох студенток медколеджу. Тіло ще однієї студентки виявили у дворі будинку.

Спочатку ЗМІ писали, що дівчат зарубали сокирою, а пізніше стало відомо, що вони вбиті кухонним ножем.

Убитими знайшли 17-річну Айгіз Уметкулову, 18-річну Аділю Карімову та 19-річну Зульфію Санкіну.

Спершу у скоєнні злочину підозрювали 18-річного Анвара С., який зустрічався з Уметкуловою. Потім у поліції повідомили, що підозрюваним є 29-річний місцевий житель Олександр Лазарєв, який нещодавно сидів у в'язниці за вбивство.

Автор: Екатерина Присяжнюк