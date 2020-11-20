У поліції вважають, що напад стався в результаті сімейного конфлікту.

У німецькому місті Оберхаузен чоловік з ножем поранив п'ятьох людей.

Читайте також"Одкровення" під час застілля: на Одещині чоловік зарізав знайому "за наказом голосу"Про це повідомляє Reuters.

У поліції вважають, що напад стався в результаті сімейного конфлікту. Поранення отримали п'ятеро людей.

Всіх поранених, включаючи нападника, доставили в лікарню.

Щонайменше один з них отримав небезпечні для життя травми.

Інші новини УНІАН

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Людмила Жерновська