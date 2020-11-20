Всіх поранених госпіталізували / фото REUTERS
У німецькому місті Оберхаузен чоловік з ножем поранив п'ятьох людей.
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У поліції вважають, що напад стався в результаті сімейного конфлікту. Поранення отримали п'ятеро людей.
Всіх поранених, включаючи нападника, доставили в лікарню.
Щонайменше один з них отримав небезпечні для життя травми.
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