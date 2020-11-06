Чоловік вигукував загрозливі слова.

У місті Сена-Сен-Дені, недалеко від Парижа, поліція затримала чоловіка з канцелярським ножем.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманін в Twitter.

Чоловіка затримали біля місцевої школи, коли той вигукував загрозливі слова.

"Я вітаю холоднокровність і оперативність правоохоронних органів, які дуже швидко втрутилися, щоб затримати небезпечну людину, озброєну канцелярським ножем", - написав Дарманін.

Терор у Франції

16 жовтня у Франції 18-річний уродженець Москви чеченського походження відрубав голову вчителю Самюелю Паті за те, що той показував у школі карикатури Charlie Hebdo на пророка Мухаммеда як приклад свободи слова. Після цього президент країни Еммануель Макрон пообіцяв посилити боротьбу з радикальними ісламістами. Ряд ісламських країн висловили своє невдоволення риторикою Макрона.

29 жовтня стався напад на церкву у французькій Ніцці, який президент Макрон назвав терактом. Там терорист відрізав голову жінці та важко поранив кількох людей, двоє з яких загинули.

Після нападу в Ніцці Макрон мобілізував тисячі військових на охорону громадських об'єктів, у тому числі церков. Також у Франції оголошено максимальний рівень терористичної загрози.

У французькому місті Ліон 31 жовтня чоловік влаштував стрілянину біля грецької церкви. В результаті поранення отримав священник.

Також поліцейські у французькому Авіньйоні застрелили чоловіка, який намагався напасти на них з ножем. Крім того, в саудівському місті Джедда терорист з ножем напав на охоронця консульства Франції.

3 листопада у Франції поліція затримала чоловіка, який ходив в центрі Парижа з мачете.

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Автор: Людмила Жерновська