Україна 'відрізала' Крим від Росії, зануривши його в енергетичну кризу, - Al Jazeera

Україна вдарила по логістиці окупантів, а масовані атаки на енергетичну інфраструктуру й паливні об'єкти спричинили серйозні проблеми на півострові.

Енергетична та паливна ситуація в окупованому Криму різко погіршилася після серії українських ударів по логістичних маршрутах, нафтовій інфраструктурі та енергосистемі півострова. Окупаційна адміністрація вже визнає дефіцит бензину, перебої з електропостачанням та відсутність прогнозів щодо повернення до нормального режиму роботи, пише Al Jazeera.

Українська операція під кодовою назвою "Молочка" стартувала 6 липня. Командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді (Мадяр) повідомив, що її головна мета – порушити роботу російського фідерного флоту, який забезпечує перевалку нафти через Керченську протоку.

За його словами, плоскодонні танкери та баржі перевозять нафту з Азовського моря і Волго-Донського каналу до великих танкерів у Чорному морі.

Відео дня

"Це по суті перешкоджає експорту "чорного золота" та обмежує доставку дефіцитного бензину до Криму", – заявив Бровді.

Він також повідомив, що за перші десять днів операції українські сили уразили 147 суден російського тіньового флоту, з яких 117 працювали в Азовському морі.

До 13 липня, за словами Бровді, "рух через протоку зупинено", а постачання нафти до Криму було "скорочено до мінімуму".

Окупанти визнали паливну та енергетичну кризу

Голова окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов фактично підтвердив масштаб проблем.

"Ми не можемо гарантувати щоденний продаж бензину на заправках, а також не можемо надати точні графіки розподілу палива", – заявив він.

За словами Аксьонова, дефіцит бензину триватиме ще певний час, попри фінансову підтримку з боку Кремля.

Окрім паливної кризи, Україна завдала серії ударів по енергетичній інфраструктурі півострова. Зокрема, були атаковані Сакська ТЕС, електропідстанції та енергетичний вузол Кубань – Крим.

"Чітких графіків постачання електроенергії не буде", – визнав Аксьонов.

Натомість Бровді заявив:

"Глибоке та повне затемнення неминуче".

Через нестачу електроенергії окупаційна влада вимикає вуличне освітлення, роздає генератори та безкоштовні газові балони населенню, а також запровадила низку економічних пільг для місцевого бізнесу.

Україна розширює кампанію ударів

Паралельно українські далекобійні безпілотники продовжують атакувати нафтопереробні заводи та паливні бази в Росії. Протягом липня під ударами опинилися Ільський, Сизранський, Афіпський та "Нафтохім Салават" нафтопереробні заводи, а також кілька нафтових терміналів.

За словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, лише у червні українські сили уразили 172 цілі дальньої дії, а за перші шість місяців року – майже 700. Завдані Росії збитки оцінюються у 6,1 млрд доларів.

У Росії вже визнають наслідки ударів

Віцепрем'єр Росії Олександр Новак визнав, що перебої з бензином пов'язані з атаками українських безпілотників.

"Наші нафтопереробні заводи частково не працюють через прильоти", – заявив він.

За даними Reuters, виробництво бензину в Росії наразі покриває лише близько двох третин сезонного попиту, тоді як інфляція на пальне різко прискорилася.

Попри це, речник Кремля Дмитро Пєсков наполягає, що ситуація залишається контрольованою:

"Усім добре відомі труднощі, з якими стикається наша економіка. Ці труднощі не є критичними".

Темпи наступу Росії сповільнилися

Головнокомандувач ЗСУ також заявив, що у першій половині року темпи просування російських військ скоротилися більш ніж удвічі порівняно з минулим роком.

За його словами, Україна наростила виробництво безпілотників, а співвідношення випуску дронів між Україною та Росією вже становить 1,6:1 на користь України. Сирський каже:

"Щодо темпів просування, сторони практично досягли паритету. Спостерігається стійка тенденція до збільшення частки звільненої території".

Водночас він наголосив, що переломний момент у війні ще не настав.

Україна розширює ракетну програму

Президент Володимир Зеленський оголосив про запуск спільної європейської програми FREYA разом із низкою держав-партнерів.

"Я сподіваюся, що протягом наступних 12 місяців ми побачимо FREYA в експлуатації", – заявив глава держави.

Крім того, Україна отримала ліцензії на виробництво сучасних європейських крилатих ракет Aster і SCALP, а також дозвіл США на виробництво ракет-перехоплювачів Patriot.

Наприкінці тижня про результати розвитку українських безпілотних сил також підсумував уже колишній міністр оборони Михайло Федоров.

"За чотири місяці ми придбали більше безпілотників, ніж за весь попередній рік", – заявив він.

Удари по російській логістиці

Як повідомляв УНІАН, в Азовському морі Сили оборони ЗС України полюють на невеликі судна "тіньового флоту" РФ, що транспортують пальне до величезних танкерів, які завантажуються на рейді у Чорному морі. Ураження малих танкерів, що виконують роль "верблюдів", призводить до паралічу фідерного флоту агресора - одиниць, які перевозять вантажі між портами.

The Economist пише, що повна ізоляція Криму дала б Україні сильну позицію на будь-яких майбутніх переговорах. Зазначається, що операції України з використанням дронів, спрямовані на стратегічні об’єкти інфраструктури півострова, вже дають результати. Кримський міст, що з’єднує Крим із Росією, є очевидною ціллю для України.

Вас також можуть зацікавити новини: