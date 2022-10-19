Геращенко припускає, що новим президентом Росії стане людина, яку ми зараз "навіть не підозрюємо".

На заміну Володимиру Путіну на посаду президента Російської Федерації навряд чи прийде хтось ще більш божевільний, оскільки все його оточення "пізнало смак солодкого життя", а діти представників російської політичної еліти мають громадянство західних держав.

Про це заявив радник глави МВС Антон Геращенко в інтерв'ю УНІАН.

"Дочка Лаврова – громадянка Сполучених Штатів. Донька Пєскова живе в Європі. Пєскови й Лаврови всі свої вихідні і свята святкували в європейських країнах, які тепер для них закриті. Мали рахунки в європейських банках, мали нерухомість. У них була дольче віта, солодке життя в Америці, Європі і так далі. Зараз у них залишилися Арабські Емірати, Туреччина, в якійсь мірі, на жаль, Ізраїль, сподіваюся, що поки. Тому вони всі знають, що таке цивілізований світ, що таке цивілізоване життя. І вони ж тепер ненавидять Путіна потайки і шепочуться між собою: "Куди нас завів цей плішивий карлик?" – пояснив Геращенко.

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На думку радника глави МВС, новим президентом Росії стане людина, яку ми зараз "навіть не підозрюємо".

"Я наведу приклад самого Путіна. Ви могли уявити собі, що саме Путін стане спадкоємцем Єльцина? Ніколи б ви цього не сказали, ніколи. Тому це може бути людина нізвідки. Вона може сьогодні займати якийсь другорядний пост, і, розуміючи, що значна частина еліти хотіла б позбутися Путіна, може піти на те, щоб організувати коаліцію і змову. Це можливо, не можна цього виключати", – зазначив він.

Геращенко також вважає, що одним з хороших для України варіантів було б перетворення Росії з федерації в конфедерацію. Він обґрунтував це тим, що конфедерація за своєю природою передбачає більш слабку взаємодію суб'єктів між собою. У той же час кожен суб'єкт міг би впливати на прийняття спільних рішень.

"Якби Росія була конфедерацією, тоді треба було отримувати згоду всіх 86 суб'єктів, починаючи від Ямало-Ненецького автономного округу, Якутії і Татарстану, на те, щоб оголошувати комусь війну. Наприклад, Швейцарія –конфедерація вже років 400, це дуже стабільна країна, і дуже добре розвивається. Тому різне може бути", – резюмував Геращенко.

Трансфер влади в Кремлі: хто може стати наступником Путіна

Теорії про те, хто стане новим президентом Росії після відходу Путіна, точаться вже не один місяць.

Російський опозиційний політик Михайло Ходорковський вважає, що в російському військово-політичному керівництві назрівають дивні зміни. Глава "вагнерівців" Євген Пригожин і глава Чеченської республіки Рамзан Кадиров прагнуть змістити Міністра оборони Сергія Шойгу. У той же час наступник Шойгу може стати наступником Путіна.

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що в Росії вже йдуть певні підготовчі процеси до відсторонення Путіна від влади. Зараз на пост наступника Путіна є кілька кандидатів. І за певних умов трансфер влади може зіграти на руку Україні.

Водночас посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс переконана, що на сьогодні в Російській Федерації не видно наступника президента Володимира Путіна, чиє правління було б безпечним для України.

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