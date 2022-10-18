Гудков назвав Путіна "боягузливим злочинцем", який може "тільки вбивати беззахисних людей і влаштовувати теракти".

Російський президент Володимир Путін злякався мобілізації, яку він анонсував, тому що це одностороннє порушення з боку влади.

Про це в інтерв'ю УНІАН розповів екс-депутат Держдуми РФ Дмитро Гудков.

"До цього Путін робив вигляд, що немає ніякої війни, є спецоперація, а багато людей робили вигляд, що вони це підтримують. Це як бої без правил по телевізору, де ти можеш вболівати за когось, але на ринг ти не виходиш. А тут тебе мобілізують і кажуть: "Ось з цим страшним противником, який ламає всім черепи, будеш битися на рингу". Вони кажуть: "А ми так не домовлялися". Ті відповідають: "А ми нічого не знаємо. Тоді у в'язницю на 10 років", - сказав Гудков. Відео дня

На думку політика, путінський рейтинг обвалився: "Це вже помітно, тому що навіть серед лояльних виборців до Путіна спалахнула ненависть".

Саме тому російська влада злякалася і зробила вигляд, що вона цю мобілізацію припинила.

"Тим більше, попереду призов і вони наберуть строковиків. А коли "гарматне м'ясо" закінчиться, вони будуть далі набирати. Сумнівів немає", - додав Гудков.

Він назвав Путіна "боягузливим злочинцем", який може "тільки вбивати беззахисних людей і влаштовувати теракти": "Але він дуже боїться втратити владу, життя, свободу. Тому він дуже тонко відчуває настрої людей. Я думаю, йому підказали, що потрібно закінчувати з мобілізацією, інакше невідомо, куди енергія мобілізованих людей буде спрямована".

Те, що відбувається зараз в російській армії, вказує на те, що там повний бардак і некерованість, додав Гудков.

"Люди один по одному вже починають стріляти. Відбувається це тому, що напевно є якась дідівщина, у цих таджиків або узбеків що-небудь забради. Бронежилети, наприклад. Це можливо, адже в армії брак всього цього. Напевно, знущалися, принижували, ось і закінчилося все перестрілкою", - припустив політик.

Мобілізація в Росії

21 вересня Путін у відповідь на поразку своїх військ під Харковом і діри, що утворилась на північно-східній ділянці фронту, оголосив часткову мобілізацію в Росії.

У Міноборони РФ планували призвати до 300 тисяч російських військовослужбовців. Але коли в ЗМІ почала з'являтися інформація, що новобранців перекидають без підготовки на передову, мобілізація сповільнилася.

Крім того, російські чоловіки в перші дні часткової мобілізації масово покидали РФ, виїжджаючи до Грузії, Казахстану і т. д.

На думку західних експертів, хід примусової мобілізації тимчасово призупинять, щоб звільнити бюрократичну пропускну здатність для звичайного осіннього призову.

Раніше ті ж аналітики відзначали, що в рамках осіннього призову до боїв проти ЗСУ окупанти можуть примусово залучити мешканців Херсонської та Запорізької областей.

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