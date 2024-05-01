Джеймс Гіппі вважає, що просто відправки тисячі танків, сотень винищувачів і тисяч артилерійських снарядів не вистачить для перемоги ЗСУ.

Екс-міністр збройних сил Британії, а нині депутат Джеймс Гіппі підтримав ідею Макрона з відправкою західних військ в Україну для навчання військових.

"Макрон мав рацію, коли висунув цю ідею. Тому що ідея про те, що ви збираєтеся ротувати українські бригади з лінії фронту і відвезти їх за тисячу миль у тил у Німеччину або Польщу, щоб навчити їх високому рівню комбінованого маневру, я просто не думаю, що це реалістично", - заявив він.

Хіппі не думає, що українські генерали можуть дозволити собі тримати їх поза лінією фронту так довго.

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"Тому, я думаю, що наступний великий крок - це не можливості у вигляді зброї або чогось ще, наступний великий крок - це прибуття військових на захід України для проведення цієї комбінованої підготовки", - додав він.

Він вважає, що просто відправки тисячі танків, сотень винищувачів і тисяч артилерійських снарядів не вистачить для перемоги ЗСУ - "це так не працює".

Можливість відправки західних військ в Україну

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що наземна операція за участю західних військ в Україні може бути потрібною "в якийсь момент". Таким чином він свою заяву щодо можливого розміщення військ Заходу на території нашої держави.

Президент України Володимир Зеленський розповів, що він думає про ініціативу свого колеги Еммануеля Макрона щодо відправки західних військ на територію нашої держави. За словами українського лідера, якщо ці війська навчатимуть українських бійців тут, то це буде набагато швидше, ніж відправляти наші бригади за кордон.

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