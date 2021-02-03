Альянс залишається далекоглядним стосовно загроз, які створює Росія.

В Організації північноатлантичного договору (НАТО) зберігатимуть готовність відповідати на агресивні дії Росії, попри домовленість США і РФ продовжити на 5 років Договір про скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь (New START).

Про це йдеться у заяві Північноатлантичної ради НАТО, яка є у розпорядженні УНАІН.

"НАТО вітає і повністю підтримує домовленість між Сполученими Штатами і Російською Федерацією про продовження дії нового Договору про скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь (New START) на п'ять років. Союзники НАТО вірять, що договір New START сприяє міжнародній стабільності і знову висловлюють свою рішучу підтримку його подальшому втіленню та якнайскорішому і активному діалогу щодо шляхів покращення стратегічної стабільності", - наголошується в заяві.

Також сказано, що країни-члени НАТО залишаються колективно налаштованими підтримувати поточне роззброєння, контроль над озброєнням і угоди та зобов'язання з нерозповсюдження (зброї масового знищення). Зокрема, вони підтримують подальші переговори з контролю над озброєннями з метою покращення безпеки Альянсу, зважаючи на наявне середовище міжнародної безпеки.

"Країни-члени НАТО вбачають у продовженні дії договору початок, а не кінець зусиль з реагування на ядерні загрози та нові і виникаючі проблеми для стратегічної безпеки", - йдеться в заяві.

При цьому, сказано, що "навіть якщо Сполучені Штати взаємодіють з Росією таким чином, аби відстоювати наші колективні інтереси, НАТО залишається далекоглядним стосовно загроз, які становить Росія".

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"Ми працюватимемо на основі тісних консультацій для відповіді на агресивні дії Росії, які становлять загрозу Євроатлантичній безпеці", - наголошується у заяві.

Договір між США і Росією про скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь

26 січня Байден провів свою першу з моменту вступу на посаду телефонну розмову з Путіним. Під час розмови президент США заявив про підтримку суверенітету України.

Також сторони обговорили готовність країн продовжити дію нового Договору про скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь (New START). Дія цього договору мала завершитися 5 лютого цього року.

Договір було підписано у Празі у 2010 році на той момент президентом США Бараком Обамою і президентом РФ Дмитром Медвєдєвим. Цей документ встановлює ліміт на кількість розгорнутих ракет і бомбардувальників у кількості 700 одиниць і ядерних боєголовок у кількості не більше 1550.

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Автор: Віталій Саєнко