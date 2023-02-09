При цьому він підкреслив, що те, що відбувається в Європі має значення і для Азії, тому потрібно звернути увагу на інвестиції Китаю у військову силу.

Перемога Кремля у війні проти України буде загрозою для НАТО. Про це заявив на прес-конференції з главою Пентагону Ллойдом Остіном генсекретар НАТО Єнс Столтенберг. Він зазначив, що якщо російський президент Володимир Путін зможе перемогти Україну, то це буде трагедією для українців і небезпекою для НАТО, оскільки інші авторитарні режими отримають сигнал, що можуть досягти цілей військовим шляхом.

"Це зробило б світ більш небезпечним і вразливим. В інтересах нашої безпеки забезпечити перемогу і переважання України як незалежної держави в Європі", - зазначив генсек НАТО.

При цьому він підкреслив, що те, що відбувається в Європі має значення і для Азії, тому потрібно звернути увагу на інвестиції Китаю у військову силу.

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"Китай кидає виклик нашим інтересам, нашій безпеці та нашим цінностям", - пояснив Столтенберг.

Пjзиція Столтенберга щодо війни в Україні

1 січня Столтенберг заявив, що вважає, що війська РФ можуть почати новий наступ і тому потрібно продовжувати надавати Україні військову підтримку.

9 січня виступаючи на конференції з безпеки в шведському Салені, генсек відкрито заявив, що для виживання України і для її перемоги потрібна зброя. "... Зброя, насправді - шлях до миру", - заявив тоді Столтенберг.

А 25 січня генсек НАТО прокоментував побоювання німецьких політиків, щодо того, що поставки танків Leopard 2 Україні можуть призвести до ядерної ескалації з РФ. Він заявив ,що "Росія вже почала цю війну" і додав, що Путін нічого не зробить, однак його риторика з погрозами ядерною зброєю небезпечна.

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