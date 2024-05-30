У Європі розробляють спільні плани з посилення ППО.

У НАТО підрахували, що Європа має лише незначну частину протиповітряної оборони, необхідної для захисту свого східного флангу.

Як пише The Financial Times, війна Росії проти України продемонструвала важливість протиповітряної оборони. Київ змушений просити у союзників додаткові системи та ракети для захисту міст, військ та енергетичної мережі від щоденних бомбардувань.

Скільки ППО мають країни НАТО

За словами джерел, країни НАТО здатні забезпечити менше 5% потужностей ППО, які вважаються необхідними для захисту членів Альянсу у Центральній і Східній Європі від повномасштабного нападу.

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Один високопоставлений дипломат НАТО сказав, що здатність захищатися від ракет і авіаударів є "головною частиною плану захисту Східної Європи від вторгнення", але зараз цього нема.

Міністри закордонних справ країн НАТО зберуться в четвер у Празі для дводенних переговорів, спрямованих на підготовку до саміту лідерів альянсу у Вашингтоні в липні. Центральною темою буде посилення європейської оборони. Деякі європейські лідери та військові чиновники вважають, що Росія може атакувати країну-члена НАТО до кінця десятиліття.

Нездатність західних союзників протягом останніх місяців надати Україні додаткове обладнання протиповітряної оборони підкреслила обмеженість запасів на континенті дорогих і повільних у виробництві систем.

НАТО посилює повітряний щит

Це також спонукало знайти довгострокові рішення. Минулого року Німеччина запустила свою ініціативу Sky Shield разом з більш ніж десятком інших країн ЄС для розробки спільної системи протиповітряної оборони з використанням технологій, розроблених США та Ізраїлем. Однак Франція публічно розкритикувала цю пропозицію та запропонувала іншу, підтриману меншою кількістю союзників.

Минулого тижня Польща та Греція закликали Європейську комісію допомогти розробити та потенційно допомогти у фінансуванні пан’європейської системи протиповітряної оборони. Деякі столиці ЄС запропонували збільшити спільний борг для фінансування оборонних проектів.

У листі, надісланому голові ЄК Урсулі фон дер Ляєн, прем’єр-міністри Греції та Польщі Кіріакос Міцотакіс і Дональд Туск назвали протиповітряну оборону "основною вразливістю нашої безпеки", додавши, що війна в Україні "[навчила] нас уроків, яких ми більше не можемо ігнорувати".

Зокрема, європейці виявили, що удари дальньої дії більше не є надпотужним потенціалом, а новою загрозою стали дешеві ударні БПЛА.

Офіційний представник НАТО сказав, що "цілі можливостей і плани захисту засекречені", але протиповітряна і протиракетна оборона "є головним пріоритетом".

"Нові оборонні плани НАТО також значно збільшують вимоги до протиповітряної та протиракетної оборони щодо кількості та готовності. Тож ми впевнені, що стримування НАТО проти Росії залишається сильним", — сказав чиновник.

За його словами, країни Заходу інвестують у нові засоби протиповітряної оборони, включаючи винищувачі. Повна інтеграція різних європейських систем протиповітряної оборони може допомогти компенсувати недолік шляхом створення щільної сітки датчиків і перехоплювачів по всьому континенту.

Але "спроби оновити командну і контрольну інфраструктуру НАТО для протиповітряної оборони так і не були здійснені".

Європейська система ППО

Як писав Bloomberg, цього тижня Франція та Німеччина оприлюднять плани тіснішої співпраці для зміцнення протиповітряної оборони Європи, реагуючи на тиск на європейців, щоб вони взяли на себе зобов’язання щодо власної безпеки після вторгнення Росії в Україну.

Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс закликав розробити європейську систему протиповітряної оборони за зразком ізраїльського "Залізного купола".

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