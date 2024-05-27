Ініціатором "розширеної ППО" виступила Польща, її підтримала низка країн.

НАТО обговорює можливість взяти під захист небо над заходом України.

Як повідомляє німецьке видання Bild з посиланням на джерела, деякі країни НАТО готові розширити підтримку Києва та діяти безпосередньо на території України. За розширення допомоги виступають Естонія, Велика Британія, Польща, Канада, Литва, Франція. Проти США і Німеччина.

За даними джерел видання, остаточних рішень поки немає, але йдуть переговори відразу про кілька сфер:

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Навчання . Обговорюється навчання солдатів ЗСУ інструкторами НАТО на території України.

"Думки про те, чи варто сотням тисяч українців літати Європою заради навчання чи краще послати кілька інструкторів на захід України, не слід скидати з рахунків. Розумніше та економічніше відправляти інструкторів в Україну", - сказав екс-глава оперативного штабу Міноборони ФРН Ніко Ланґе.

Логістика . Низка країн НАТО, у тому числі Велика Британія, Канада та Естонія, готова в майбутньому доставляти зброю та боєприпаси не лише до кордонів України, а й далі до лінії фронту. Нині у кількох західних країнах розробляється концепція "передової логістики".

. Низка країн НАТО, у тому числі Велика Британія, Канада та Естонія, готова в майбутньому доставляти зброю та боєприпаси не лише до кордонів України, а й далі до лінії фронту. Нині у кількох західних країнах розробляється концепція "передової логістики". Протиповітряна оборона . Також обговорюється захист повітряного простору заходу України зенітними комплексами НАТО. Ініціатором "розширеної ППО" виступає Польща, але остаточного рішення поки що немає.

ППО для України

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україні критично не вистачає систем протиповітряної оборони. Закрито лише чверть потреб.

За оцінкою The Wall Street Journal, робота ППО України погіршилася. Українські воїни за останні шість місяців перехопили близько 46% ворожих ракет у порівнянні з 73% за попередні пів року.

Генеральний секретар НАТО у 2009-2014 роках Андерс Фог Расмуссен заявив, що країни альянсу повинні використовувати засоби ППО, які розташовані у Східній Європі, для збиття російських ракет та безпілотників, що націлені на Україну.

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