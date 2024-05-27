На думку військового, якби противник міг таку практику обстрілів застосовувати, це б вже відбувалось би.

Наразі РФ, щоб убезпечити свої кораблі, перекидає їх з тимчасово окупованого Криму до інших пунктів базування, зі зв’язку з цим виникають питання, чи зможе країна-агресор атакувати Україну ракетами "Калібр" з Каспійського та Середземного морів, де перебуває її флот – у ЗСУ вважають, що це малоймовірно.

Як повідомив в ефірі телемарафону начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук, станом на ранок 27 травня, у Чорному морі було зафіксовано три кораблі РФ. За його даними, вони продовжують рух у напрямку нового пункту базування.

"Фактично вони заходили на ночівлю та після цього продовжують рухатися далі від нашого Криму. Зустрічає їх "Алроса" (підводний човен – УНІАН), яка не є носієм крилатих ракет. Одиниці, які вийшли у море, - ракетні катери. Тобто, сказати, що вони відпливають на розстановку сил у морі, станом на зараз, неможливо. За наявною інформацією, вони продовжують саме перебазування", - розповів Плетенчук.

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Наразі певна кількість російських кораблів вже передислокована противником з Чорного моря до Каспійського. У зв’язку з цим у спікера запитали, чи є загроза того, що звідти, з Каспію, російські окупанти завдаватимуть ударів по Україні крилатими ракетами "Калібр".

"Відстань там суттєва, насправді. Я впевнений, якби вони могли цю практику застосовувати, вони це вже зробили. Суто теоретично, таке можна припустити, але жодного подібного застосування не було, значить з практичної погляду це малоймовірно", - сказав Плетенчук.

За його словами, ще більш малоймовірно, щоб противник завдав ударів "Калібрами" по Україні з Середземного моря. Суть у тому, що по дорозі у цих ракет зустрінеться повітряний простір НАТО, як мінімум Турецької республіки. Як додав Плетенчук, по іншому вони потрапити сюди ніяк не зможуть. Далі, на північ, так само знаходяться дві країни НАТО – Болгарія та Румунія – перетнути ракетам їх повітряний простір – перспектива дуже примарна.

"По-перше, виникне багато політичних питань. По друге – це вторгнення у повітряний простір країн НАТО... Всі ми пам’ятаємо останній проліт через територію Туреччини російського Су-24, чим це закінчилося.(У 2015 році літак Су-24 РФ був атакований винищувачем Ф-16 ПС Туреччини через порушення російським бомбардувальником повітряного простору – УНІАН)", - сказав Плетенчук

Він пояснив також, що росіяни, перекидаючи свої кораблі з Чорного моря до Каспійського, можуть користуватися внутрішніми водоймами. Таким чином кораблі можуть потрапити навіть на Балтику.

"Принаймні, "Каракурти" можуть пройти територіальними водами. Той самий "Серпухов" з заводу, скоріш за все, йшов територіальними водами. (ракетний корабель "Серпухов" 7 квітня 2024 року виведений з ладу на території військово-морської бази РФ у Балтійську – УНІАН). Там є деякі обмеження, складнощі, але особливість цього проєкту – вій й вважається річка-море, попри те, що у нього є на борту крилаті ракети. Тому тут технічних проблем не виникає", - розповів Плетенчук.

Ситуація в Чорному морі - деталі

Нагадаємо, за даними Плетенчука, після того, як ЗСУ знищили у тимчасово окупованому Криму російський ракетоносій "Циклон", ворог продовжує виводить кораблі з півострова. На вчора, 26 травня, він нарахував 7 одиниць, які загарбники були вимушені перекинути у Краснодарський край, до Новоросійська. На Чорному морі російські ракетоносії перебувають у Новоросійську. У Чорному морі вчора перебував підводний човен РФ, але він не є носієм ракет "Калібр".

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