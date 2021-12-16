Генсек Альянсу заявив, що підтримка України з боку НАТО не є загрозою для Росії.

Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору Єнс Столтенберг заявляє, що Україна має право на захист і разом з НАТО визначатиме питання членства в Альянсі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Столтенберг сказав у Брюсселі на спільній прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським.

Генсек наголосив, що НАТО виступає на боці України.

"Усі країни-члени підтримують суверенітет і територіальну цілісність України. І ми не визнаємо незаконну анексію Росією Криму. Як і усі суверенні держави, Україна має право захищати себе, як це закріплено у Статуті Організації Об'єднаних Націй. НАТО продовжить надавати вам практичну підтримку. Країни-члени здійснюють професійну підготовку і надають поради вашим Збройним силам, беруть участь у спільних навчаннях і надають спорядження", - сказав Столтенберг.

Підтримка НАТО для України не є загрозою для Росії. Україна має право обирати власні заходи безпеки. Це фундаментальний принцип європейської безпеки. І рішення про те, чи може Україна приєднатися до НАТО, буде ухвалюватися Україною і 30 країнами-членами НАТО самостійно, - наголосив Столтенберг.

Читайте такожУ НАТО не бачать ознак зменшення військової присутності Росії на кордоні з Україною - СтолтенбергВін додав, що Альянс дотримується політики відкритих дверей, що закріплено у статті 10 Вашингтонського договору про створення НАТО. Столтенберг зазначив, що Альянс може запрошувати інші європейські країни, щоб приєднатися до НАТО. У цьому зв'язку він нагадав про саміт НАТО, який відбувся у Бухаресті у 2008 році, коли усі країни-члени погодились, що Україна стане членом НАТО.

"І ми дотримуємося цього рішення, і рішень, ухвалених після саміту у Бухаресті з питання можливості набуття Україною членства в НАТО", - заявив Столтенберг.

Він знову наголосив, що сигнал для Росії полягає у тому, що членство України в Альянсі залежить від самої України і 30 країн-членів, які вирішуватимуть, коли саме Україна буде готова стати членом Альянсу.

"Важливо зараз те, що ми зосереджуємося на реформах для України, аби вона відповідала стандартам НАТО, і я вітаю тверду налаштованість президента Зеленського стосовно реформ", - сказав Столтенберг.

За його словами, коли Збройні сили України і НАТО діють разом в Афганістані або Іраку, це важливо для боротьби не тільки з міжнародним тероризмом, але і є можливість зміцнювати і посилювати взаємосумісність військ.

Він сказав, що НАТО підтримує політику відкритих дверей не лише на словах, але і на ділі, і зокрема, це було доведено, коли Чорногорія і Північна Македонія були запрошені стати членами Альянсу попри протести Росії.

Ми підтримуємо Україну у її зусиллях наблизитися до членства в НАТО. Ми допомагаємо з реформами, у боротьбі з корупцією, зі зміцненням потенціалу, з модернізацією безпекових і оборонних інституцій, - сказав Столтенберг.

Як повідомляв УНІАН, раніше Столтенберг запевнив, що НАТО не піде на поступки Росії у питанні наближення України до членства в Альянсі.

Нагадаємо, сьогодні президент України Володимир Зеленський та генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Єнс Столтенберг у четвер зустрілися в штаб-квартирі Альянсу. Раніше президент відреагував на вимогу Росії про превентивну відмову Києва від членства в НАТО.

Так, Володимир Путін заявив, що вважає "червоною лінією" членство України в НАТО. У грудні, коментуючи дані про переміщення російських військ, глава Кремля заявив, що вимагатиме від альянсу гарантій невступу України.

Байден на перемовинах з Путіним 7 грудня відмовився дотримуватися встановлених Кремлем "червоних ліній" щодо неможливого членства України у військовому альянсі.

Вас можуть зацікавити новини:

Автор: Віталій Саєнко