Генсек Альянсу зазначив, що НАТО зобов'язане підтримувати Україну в цій війні з метою самооборони.

У НАТО є місія в російсько-українській війні - це підтримка України з метою самооборони.

Таку заяву генсек НАТО зробив на панелі під назвою "Безпека Європи" в рамках форуму в Давосі, передає Анадолу.

"По-перше, підтримка України. Я дуже вражений українським народом, українськими Збройними силами та українським політичним керівництвом. По-друге ми зобов'язані підтримувати Україну в цій війні з метою самооборони", - сказав він.

При цьому Столтенберг зазначив, що союзники по НАТО підтримують Україну з 2014 року, підкресливши, що підтримка цієї країни має свої причини безпеки. Столтенберг нагадав, що Туреччина, США, Канада і Великобританія, вже багато років підтримують Україну.

Крім того, Столтенберг зазначив, що вступ Швеції і Фінляндії в НАТО підвищить колективну безпеку, а також зміцнить зв'язок між Євросоюзом і НАТО.

Генсек Альянсу нагадав, що Росія раніше в ультимативній формі вимагала від Заходу гарантій відмови від розширення НАТО.

"Росія хотіла бачити менше сил НАТО біля своїх кордонів і почала війну. Однак сьогодні біля кордонів РФ стало набагато більше сил Альянсу", - зазначив Столтенберг.

"Заявки Швеції та Фінляндії на вступ до НАТО мають історичну значимість. Я також усвідомлюю значимість обговорення теми стурбованості, яку озвучує Туреччина. Ми не повинні забувати про це. Жоден з союзників НАТО не постраждав від терористичних атак більше, ніж Туреччина, і жоден інший союзник не прийняв більше біженців, ніж Туреччина. Тому ми повинні сісти за стіл діалогу і знайти шлях вперед. Я впевнений, що ми зробимо це", - сказав генсек.

Столтенберг висловив упевненість в тому, що на саміті НАТО, який відбудеться в наступному місяці в Мадриді, будуть прийняті "сміливі кроки з адаптації союзників до більш небезпечного і конкурентного світу".

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