Білоруський диктатор заявив, що Україна ще проситиме їх з Путіним "не допустити відриву цієї західної частини та інших частин від України".

Невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко розповів російському диктатору Володимиру Путіну про "плани НАТО та Польщі забрати західну Україну".

Про це пише білоруське держЗМІ BELTA.

"Є цікаві якісь речі несподівано в Україні. Ви це чудово знаєте. Нас, та й вас це має турбувати, що вони (політики) вже роблять кроки для того, щоб розчленувати Україну. Нас непокоїть те, що вони готові – поляки, натовці – вийти, "допомогти" таким чином забрати, як до 1939 року, західну Україну. Нас це насторожує не лише з погляду сьогоднішньої безпеки. Це їхня стратегія і щодо Західної Білорусі. Тож ми вухо гостро тримаємо", - заявив Лукашенко.

Ба більше, білоруський диктатор прогнозує, що "українцям доведеться нас (Лукашенка та Путіна - УНІАН) просити, щоби ми не допустили відриву цієї західної частини та інших частин від України". Лукашенко заявив, що проблеми України "доведеться вирішувати Росії та Білорусі".

Як писав УНІАН, напередодні речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник повідомив, що до 7-ми батальйонів білоруських військ продовжують посилювати ділянку кордону з Україною у Брестській та Гомельській областях.

Збройні сили Білорусі посилили ведення розвідки на Волинському та Поліському напрямку. Також зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів з території Білорусі.

Начальник Генштабу ЗС Білорусі Віктор Гулевич 10 травня оголосив про розгортання угруповання сил спеціальних операцій на кордоні з Україною.

За даними Генштабу ЗСУ, білоруські збройні сили посилено ведуть розвідку і розгортають додаткові підрозділи у прикордонних районах.

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