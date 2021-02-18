У грудні минулого року міністр оборони Андрій Таран заявив, що у 2021 році Україна планує відправити двох військових для участі у тренувальній місії Альянсу в Іраку.

Міністри оборони країн-членів Організації Північноатлантичного договору вирішили розширити тренувальну місію Альянсу в Іраку, до якої має намір приєднатися Україна.

Про це генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив на прес-конференції в Брюсселі після дводенного засідання міністрів оборони країн-членів НАТО.

"Сьогодні ми вирішили розширити тренувальну місію НАТО в Іраку для підтримки іракських сил, оскільки вони борються з тероризмом, і для запобігання поверненню "Ісламської держави"", - заявив Столтенберг.

Зокрема, за його словами, чисельність місії буде збільшена з 500 осіб до близько 4 тисяч.

В рамках місії військовослужбовці країн НАТО братимуть участь у підготовці й тренуваннях більшої кількості співробітників іракських органів безпеки і не лише в Багдаді.

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Збільшення числа військовослужбовців країн НАТО буде поступовим, а їхня присутність регулюватимуться з огляду на безпекову ситуацію в країні.

Столтенберг нагадав, що тренувальна місія Альянсу перебуває в Іраку на прохання уряду цієї країни, і її діяльність відбувається з повагою до суверенітету і територіальної цілісності Іраку.

Тренувальна місія НАТО в Іраку

3 грудня 2020 року міністр оборони Андрій Таран заявив, що у 2021 році Україна планує відправити двох військових для участі у тренувальній місії НАТО в Іраку.

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Автор: Віталій Саєнко