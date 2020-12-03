Збройні сили України готові збільшити внески в операції під проводом НАТО та залучатися до планування операцій Альянсу із врегулювання криз на ранніх етапах.

У 2021 році Україна планує приєднатися до операції НАТО "Морський охоронецьˮ у Середземному морі та відправити двох військових для участі у тренувальній місії Альянсу в Іраку.

Про це міністр оборони України Андрій Таран заявив під час брифінгу для послів, військових аташе держав-членів НАТО та представників офісу НАТО в Україні.

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Зокрема, за його словами, розвиваючи практичну співпрацю в рамках Програми розширених можливостей НАТО (EOP), Україна прагне збільшити свій внесок у діяльність Альянсу і досягти максимального рівня взаємосумісності.

"Приєднавшись до Програми розширених можливостей НАТО, прагнемо розширити горизонти нашого партнерства з НАТО, усвідомлюючи, що це "вулиця з двостороннім рухомˮ: маємо кращі можливості, але водночас і зобов’язання для досягнення спільних цілей", - зазначив Таран.

Він нагадав, що Україна є першою країною серед партнерів НАТО, що приєдналися до Сил реагування НАТО (NRF). Так, з 2010-го року підрозділи ЗСУ чергують у Силах реагування НАТО. За його словами, Україна вже задекларувала оперативно-тактичну групу спеціального призначення та один транспортний літак Іл-76 до NRF-2021.

Міністр оборони запевнив, що навіть в умовах російської агресії Україна є і залишатиметься надійним партнером Альянсу, який бере участь в операціях під проводом НАТО в Косово та Афганістані.

Крім того, наступного року Військово-морські Сили ЗСУ планують приєднатися до операції "Морський охоронецьˮ у Середземному морі двома патрульними катерами типу Island, отриманими від США в рамках безпекового пакету допомоги, а у 2023 році долучити до участі в операції флагман ВМС ЗС України фрегат "Гетьман Сагайдачний".

Також спільно з Міністерством закордонних справ України оборонне відомство вживає заходів для направлення у 2021 році двох представників ЗСУ до Тренувальної місії НАТО у Республіці Ірак.

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Автор: Віталій Саєнко