Новий командний центр підпорядковуватиметься командуванню об'єднаних сил у Норфолку, США.

НАТО планує збудувати штаб-квартиру сухопутних сил Альянсу у Фінляндії. Це дозволить розширити діяльність командування Об'єднаних сил.

Про це заявив міністр оборони Норвегії Бьорн Аріль Грамм, якого цитує Iltalehti. За словами посадовця, створення нового центру командування дозволить "отримати плоди членства всім північним країнам" в Альянсі.

"Чекаю, що ми будемо під єдиним командуванням та частиною єдиного регіонального оборонного плану. Таким чином, у нордичних країн буде спільне стримування та оборона", - наголосив Грамм.

Відео дня

Ця штаб-квартира буде розташована в місті Міккелі на півдні Фінляндії, що приблизно за 100 км від кордону з Росією. Таким чином новий командний центр підпорядковуватиметься командуванню об'єднаних сил у Норфолку, США. Для роботи в Міккелі відправлять щонайменше 375 офіцерів країн-членів НАТО.

НАТО проти Росії

Раніше The Telegraph писав, що в разі потенційної російської агресії Альянс не зможе швидко розгорнути свої війська - на заваді стануть бюрократичні затримки на кордоні та матеріально-технічні проблеми.

Зокрема, НАТО доведеться переміщати до 500 000 військових до східних кордонів альянсу.

Нещодавно у Литву почали прибувати солдати німецької бригади, яка загалом налічуватиме 5 тисяч осіб, для укріплення східних кордонів НАТО.

Вас також можуть зацікавити новини: