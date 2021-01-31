За словами його німецького юриста, він сподівається, що держави-члени Ради Європи внесуть арешт його клієнта «до порядку денного засідання Комітету міністрів».

Російський опозиційний політик Олексій Навальний розраховує на допомогу Німеччини в Раді Європи та в Європейському суді з прав людини (ЄСПЛ).

Про це заявив сьогодні його німецький адвокат Ніколаос Гацеас, повідомляє Deutsche Welle.

За словами юриста, він розраховує, що держави-члени Ради Європи внесуть арешт його клієнта «до порядку денного засідання Комітету міністрів».

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Гацеас також зазначив, що затримання Навального в Москві порушує рішення ЄСПЛ. Опозиціонер був заарештований за ймовірні порушення умов випробувального строку, що випливають із вироку, визнаного недійсним ЄСПЛ. Тому адвокат попросив німецьку владу почати судовий розгляд проти Росії відповідно до статті 46 Європейської конвенції про захист прав людини та основних свобод. Крайнім заходом у рамках застосування цієї статті є виключення держави, що ігнорує рішення ЄСПЛ, із Ради Європи.

Голова зовнішньополітичного комітету бундестагу Норберт Рьоттген і голова делегації Німеччини в ПАРЄ Андреас Нік заявили виданню, що арешт Навального був «державним свавіллям і неймовірним збоченням». Держава, що «несе відповідальність за отруєння Навального», тепер заарештувала свою жертву, зазначили політики.

Вони також вважають, що держави-члени Ради Європи повинні виступити на захист рішень ЄСПЛ і вимагати від Москви дотримуватись рішення суду та положення конвенції з прав людини.

«Ми закликаємо федеральний уряд активно діяти у цій ситуації», - заявили політики.

Справа Навального: що відомо

Навальний був заарештований у Москві 17 січня відразу після прильоту з Берліна, де проходив лікування після спроби вбивства із застосуванням бойової отруйної речовини сімейства «новачок», в якому він звинувачує Кремль.

Після цього опозиційний політик закликав до протестів проти влади. 23 січня на них у різних містах вийшли понад 150 тис.осіб.

Аналогічний акції проходять 31 січня. Повідомляється про затримання силовиками понад чотирьох тисяч протестувальників.

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Автор: Тамара Отовська