Примітно, що названо навіть ім'я покупця цього твору. Ним став бізнесмен Андре Абдун.

На аукціоні в Дубаї продали найбільшу в світі картину під назвою «Подорож людства».

Читайте такожНа аукціон виставляти картину Ван Гога, яку майже ніхто не бачив (фото)Автором картини є сучасний британський художник Саша Джафрі. Він витратив на її створення вісім місяців.

Як повідомляє видання Khaleej Times, твір, розділений на 70 сегментів, пішов з молотка за $62 млн. Виручені гроші будуть передані благодійним фондам, що надають допомогу дітям і молоді в усьому світі, постраждалим від пандемії коронавірусу.

«Ми сподіваємося врятувати життя 200 млн дітей, а також дати їм шанс і можливість змінити світ. Ось наша мета. Ми хочемо, щоб у кожної дитини в світі була можливість здобувати освіту через Інтернет. Ми будемо прагнути зробити Інтернет доступним для тих, хто живе в найбідніших країнах», — заявив Джафрі.

Покупцем став бізнесмен Андре Абдун. "Якщо $62 млн, які я витратив на цю картину, можуть допомогти і викликати посмішку навіть у однієї дитини, я буду вважати це вкладення успішним», - сказав він. Абдун має намір побудувати в Дубаї музей, де виставить своє придбання.

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Автор: Ірина Погоріла