Дефект було виявлено в оновленні програмного забезпечення для Windows, операційні системи Mac та Linux не постраждали внаслідок збою.

Голова компанії CrowdStrike Джордж Курц повідомив, що компанія виявила проблему через яку стався глобальний збій та почала усувати проблеми.

За його словами, CrowdStrike активно працює з клієнтами, які постраждали через цей глобальний збій. Голова компанії підтвердив, що дефект було виявлено в оновленні програмного забезпечення для Windows. Він також відмітив, що операційні системи Mac та Linux не постраждали внаслідок збою.

"Це не інцидент із безпекою чи кібератака. Проблему виявлено, ізольовано та розгорнуто її виправлення. Ми направляємо клієнтів на портал підтримки для отримання останніх оновлень і продовжуватимемо надавати повні та постійні оновлення на нашому вебсайті", - написав він в соціальній мережі Х. Відео дня

Крім того, голова компанії рекомендує організаціям переконатися, що вони спілкуються з офіційними каналами представників CrowdStrike.

"Наша команда повністю мобілізована для забезпечення безпеки та стабільності клієнтів CrowdStrike", - додав Курц.

Масштабний ІТ-збій

Як раніше писав УНІАН, вранці 19 липня світ побачив серію масштабних збоїв в роботі найбільших комунікаційних та фінансових систем - проблеми торкнулися банків, мобільних операторів та авіакомпаній по всьому світі.

Україна також не оминула цієї атаки. Відбувся збій в роботі української логістичної компанії "Нова пошта". Компанія тоді заявила про технічні проблеми в роботі своєї системи через програмні оновлення. Пізніше робота всіх клієнтських систем та сервісів була відновлена.

Крім того, стало відомо, що в роботі банку Sense стався збій у мобільному додатку Sense SuperApp. Також спостерігались складнощі в отриманні послуг у частини абонентів Vodafone в усіх регіонах України.

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