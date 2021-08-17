Напередодні евакуацію американців призупиняли, бо афганці в аеропорту чіплялися до шасі у спробі покинути країну.

Громадян США, які бажають покинути Афганістан, закликали не приїжджати до столичного аеропорту, якщо вони не отримали підтвердження від посольства в Кабулі на виїзд з країни.

Про це йдеться у повідомленні на сайті американського посольства.

"Ситуація з безпекою в Кабулі продовжує змінюватися, зокрема в аеропорті. Громадяни США повинні продовжувати укриватися на місці. Американці, які хочуть отримати допомогу для виїзду з країни, повинні зареєструватися для будь-якого повернення у Сполучені Штати. Щоби отримати допомогу від посольства, громадяни США повинні заповнити запит про допомогу в репатріації", – сповіщають дипломати.

Людей просять не телефонувати в посольство, а заповнити форму і повідомити про свій інтерес до варіантів перельоту.

Читайте такожУзбекистан оприлюднив нову версію інциденту з літаком АфганістануТисячі людей заполонили аеропорт Кабули у відчаї покинути Афганістан через захоплення влади бойовиками "Талібану", що спонукало США призупинити евакуацію.

Люди хаотично чіплялися за літаки ВПС США, на борту якого перебували американські дипломати і співробітник диппредставництв США, що потрапило у фотооб’єктив журналістів. Через що американські військовослужбовці відкрили попереджувальний вогонь у спробах стримати натовп.

ЗМІ повідомляли про щонайменше 5 загиблих. Офіційний представник уточнив Reuters, що в сутичці в понеділок на летовищі військовими США було вбито два бойовики, коли ті відкрили вогонь по людях.

Представник Пентагону заявив, що "є ознаки того, що один військовослужбовець США був поранений".

Швидке завоювання Кабули талібами відбулося після рішення Вашингтону вивести війська США після 20 років війни в Афганістані, що обійшлася американському бюджету в один трильйон доларів.

Автор: Яна Ставська