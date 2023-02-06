Інцидент трапився в ніч на 6 лютого в Калузькій області, яка розташована за 130 км від Москви.

Місцева влада Російської Федерації повідомила про вибух чергового безпілотника. При цьому обставини його знищення не уточнили.

Інцидент стався в ніч на 6 лютого в Калузькій області, як повідомив губернатор регіону Владислав Шапша у своєму Telegram.

"О п'ятій ранку 6 лютого недалеко від Калуги на висоті 50 метрів вибухнув безпілотник", - написав він.

За даними чиновника, ніяких руйнувань на землі немає. Люди в результаті вибуху не постраждали.

Як зазначають російські ЗМІ, БПЛА вибухнув у повітрі над лісом неподалік Калуги. Місто розташоване всього за 130 кілометрів від Москви.

"Хлопки" в Російській Федерації

Нагадаємо, що з початку повномасштабного вторгнення в Україну російські чиновники часто стали повідомляти про загадкові "хлопки" та "бавовну" всередині РФ.

Буквально напередодні у Білгородській області пролунав потужний вибух, звук якого зафіксували на кількох відео. Повідомлялося, що причиною події став невдалий запуск ракети С-300 з боку росіян.

Днями раніше "бавовна" сталася в Борисівці Бєлгородської області РФ, внаслідок чого спалахнула нафтобаза.

Також перед Новим роком окупанти аналогічним чином приземлили власну ракету під час масованого обстрілу України 31 грудня. Уламки боєголовки впали у Волгоградській області.

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