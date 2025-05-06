В Болгарії розгорівся скандал через несправний F-16

Країна отримала винищувач, одна із систем якого виведена з ладу.

Болгарія нещодавно отримала винищувач винищувача F-16 Block 70. Втім, його технічна несправність спровокувала політичний скандал в Софії.

Як повідомляє Euractiv, болгарські парламентарії запідозрили втручання іноземних розвідувальних структур та саботаж. Перший літак, із запланованих 16, прибув зі Сполучених Штатів місяць тому.

Зазначається, що після виявлення несправності F-16 парламентський Комітет з питань служб безпеки закликав до розслідування "можливого несанкціонованого доступу ворожих організацій до секретної інформації" та "потенційного саботажу, спрямованого на офіційну інтеграцію літака до складу повітряних сил Болгарії".

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Парламент країни вимагає слухань за участю міністра оборони Атанаса Запрянова, а також керівників військових і цивільних розвідувальних служб.

Винищувачі F-16 - останні новини

Як писав УНІАН, раніше держдеп США схвалив продаж Україні обладнання для F-16 і послуг із навчання пілотів. Відомо, що серед основних підрядників - Lockheed Martin Aeronautic, BAE Systems і AAR Corporation.

Також видання The War Zone повідомляло, що США відправили в Україну списані винищувачі F-16. Такі літаки можна використовувати як донори запчастин, адже їм бракує критично важливих компонентів для повноцінного використання.

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