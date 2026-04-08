Ізраїль погодився на тимчасове перемир'я з Іраном після заяви Трампа, - CNN

Ізраїль долучився до двотижневого перемир’я, про яке президент Дональд Трамп оголосив лише за півтори години до закінчення встановленого ним терміну, повідомив CNN високопоставлений представник Білого дому.

За словами цього представника, Ізраїль погодився також призупинити свої бомбардування на час переговорів.

Видання зазначає, що протягом встановленного президентом США дедлайну, Іран мав відкрити Ормузьку протоку, інакше йому загрожували б посилені військові удари по цивільній інфраструктурі.

Раніше УНІАН повідомляв, що Вища рада національної безпеки Ірану стверджує, що США "в своїй несправедливій, незаконній та злочинній війні проти іранського народу зазнав незаперечної, історичної та нищівної поразки". В заяві додається, що "США були змушені прийняти пропозицію Ірану з 10 пунктів". Рада повідомила, що в п'ятницю, 10 квітня, в Ісламабаді "з повною недовірою до американської сторони" розпочнуться переговори. Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі додав, що Ормузьку протоку буде розблоковано протягом двох тижнів "за умов координації зі збройними силами Ірану та з урахуванням технічних обмежень".

Також ми писали, що понад 50 членів Палати представників від Демократичної партії закликали до усунення Трампа з посади президента США. Вони закликають застосувати 25-ту поправку, яка дозволяє віцепрезиденту та більшості членів Кабінету міністрів тимчасово усунути президента, який "нездатний виконувати повноваження та обов'язки своєї посади". Примітно, що таке усунення має бути підтримане голосуванням двох третин членів кожної палати Конгресу. Видання Axios наголошує, що усунення Трампа не відбудеться без суттєвої підтримки республіканців у Конгресі та Кабінету міністрів, який складається з прихильників Трампа.

